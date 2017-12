BRINDISI.Tuffo di Capodanno di Brindisi per il 2° anno consecutivo in DIRETTA TV!!! Su Canale 85 domenica 1 Gennaio. Intanto 100 iscritti tra cui 16 donne, 7 bambini dai 7 ai 12 anni e intere famiglie

Sale ufficialmente a 100 (16 donne e 7 minori dai 7 ai 12 anni) la quota dei goliardici che il prossimo 1° gennaio 2018 raggiungeranno La Conca, in zona Sciaia sulla Litoranea Nord di Brindisi per partecipare alla nona edizione del “TUFFO DI CAPODANNO” dato aggiornato alla mattinata del 24 dicembre 2017.

Oltre al raggiungimento della tripla cifra, la vigilia di Natale ha regalato all’evento, marchio di fabbrica dell’Associazione Culturale-Ricreativa “Amici della Conca” del Presidente Gino Crastolla, una doppia soddisfazione. Per il secondo anno consecutivo il più atteso appuntamento brindisino del primo giorno dell’anno sarà trasmesso in diretta televisiva ed in esclusiva per il Digitale Terrestre dall’emittente Canale 85, nell’occasione saranno i giornalisti Cristina Cavallo e Davide Cucinelli, affiancati dal presentatore ufficiale dell’Evento, il giornalista brindisino Nico Lorusso a scandire i tempi della diretta fino al fatidico momento del tuffo

Anche in questa occasione, il “Tuffo di Capodanno”, realizzato dagli organizzatori in collaborazione con “Summer Time – Animazone & Spettacolo” e Radio Ciccio Riccio e divenuto ormai un passaggio immancabile della tradizione brindisina, punta al record di iscrizioni e presenze. Le Cento presenze, raggiunte a distanza di soli 20 giorni dall’apertura ufficiale delle iscrizioni dello scorso 4 dicembre all’interno dello splendido e suggestivo stand allestito nella Galleria del Centro Commerciale “Le Colonne” di Brindisi, partner anche in questa edizione, rappresentano quindi un ottimo punto di partenza.

La risposta significativa all’appello degli “Amici della Conca” per una iniziativa, senza scopo di lucro e da sempre legata alla solidarietà, con il sostegno anche da parte di semplici simpatizzanti non tuffatori, cittadini generosi, negozianti e aziende aderenti alla causa per l’obiettivo solidale di questa edizione: raccogliere fondi da devolvere all’Associazione “Il bene che ti voglio”, per la realizzazione di progetti destinati a bambini e ragazzi affetti da autismo.

Le iscrizioni proseguiranno fino al 31 dicembre 2017 tutti gli appassionati dei bagni fuori stagione, i simpatizzanti dell’iniziativa, neofiti e curiosi potranno ricevere informazioni e, volendo, partecipare alla raccolta fondi con una semplice offerta tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. A coloro che invece aderiranno all’iniziativa, come ogni anno, in cambio di una piccola donazione, i volontari dell’associazione “Amici della Conca” consegneranno la maglia della nona edizione (il cui colore è l’arancione, colore del simbolo dello shopping centre Le Colonne). Sarà tuttavia possibile iscriversi fino alle ore 10 del 1° gennaio 2018 direttamente a “La Conca”. Per informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di partecipazione è possibile tuttavia contattare i numeri 338/22.48.844 – 368/34.29.475.

La “goliardata tutto cuore” ha ormai inserito di diritto Brindisi nell’elenco delle città mondiali che festeggiano in maniera eccentrica il primo giorno dell’anno nuovo, una tra le poche a prevedere in ogni edizione la raccolta di fondi da devolvere totalmente in beneficienza. Ogni anno adulti, over, ma anche giovanissimi regolarmente autorizzati dai genitori, si danno appuntamento per accogliere il nuovo anno con il primo tuffo in mare. Una maniera alternativa di festeggiare il capodanno, aperta alla partecipazione di tutta la cittadinanza e spettacolo unico ed imperdibile per quanti vi assistono come spettatori. Prosegue inoltre il “Gemellaggio Morale” della manifestazione brindisina con il Tuffo di Capodanno – Città di Viareggio, organizzato in toscana dalla Asd Escape Tuscany Triathlon, che ha ideato l’ormai ‘famosa’ cuffia con il motto “Hai Freddo?…STAY HOME”.

Nel corso della manifestazione, che avrà inizio a partire dalle ore 10:30 del 1° gennaio 2018, previsto, come avviene ormai da 9 anni, l’inizio della presentazione curata da Nico Lorusso. A partire dalle ore 11:00, dopo la benedizione delle acque, il conto alla rovescia e il caratteristico momento del tuffo, aperto a tutti gli interessati e a quanti vogliono provare l’ebbrezza di un bagno in mare in pieno inverno ed il “Brindisi” finale come augurio per il nuovo anno. Al termine, l’assegnazione di simpatici premi e gadget offerti da negozianti e artigiani di Brindisi.