Novoli (Le).Fòcara, ecco il Piano d’emergenza realizzato in collaborazione con la Prefettura di Lecce

Anche quest’anno, alla luce degli attentati di Berlino e di Nizza, nei tre giorni di festa, Novoli sarà “blindata” con barriere in cemento, conosciute come new jersey, poste ad ogni ingresso al paese, unitamente ad agenti armati di polizia locale e volontari della protezione civile, per evitare l’accesso di mezzi pesanti, effettuare un maggior controllo su veicoli e persone, al fine di scongiurare il rischio attentati di terrorismo.

Sulla scia dell’onda di panico che il 3 giugno scorso, in piazza San Carlo a Torino, ha travolto migliaia di persone, la gestione degli eventi all’aperto è stata stravolta in tutta Italia, attraverso nuove disposizioni del Ministero dell’Interno. Il piano di emergenza per la Fòcara di Sant’Antonio Abate, sulla scorta delle disposizioni della Prefettura di Lecce e del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, è stato, pertanto, stilato in conformità alle normative vigenti.

Il piano di emergenza, si basa essenzialmente, e quasi interamente, sulla prevenzione, puntando sull’organizzazione e sulla razionalizzazione delle procedure di intervento delle strutture comunali, delle aziende erogatrici dei servizi e delle forze del volontariato, per contrastare eventuali accadimenti che potrebbero degenerare in situazioni ad alto rischio.

L’obiettivo è quella di assicurare, nei tre giorni dei festeggiamenti, una adeguata assistenza all’immane afflusso dei visitatori che partecipano alle manifestazioni religiose, civili e folkloristiche, con particolare riguardo alle persone anziane, alle persone con ridotta capacità motoria ed ai minori, alle persone smarrite. Consistente è l’organizzazione per la sicurezza: verrà assicurata la presenza di circa 30 operatori di Polizia Locale, di 200 operatori volontari della Protezione Civile, di circa 30 unità tra Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Provinciale, di ambulanze, di mezzi antincendio e di un presidio sanitario di primo livello, (cosiddetto posto medico avanzato), tutti opportunamente dotati di apparati radio collegati alla sala operativa allestita presso il comando di Polizia Locale.

Una scrupolosa pianificazione del traffico e dei punti critici, resa possibile grazie ad una convenzione stipulata con il volontariato della Protezione Civile di Novoli, dell’Unione dei Comuni del Nord Salento, delle varie Associazioni di Protezione Civile di diversi paesi della provincia di Lecce, dell’Associazione i Vigili del Fuoco in congedo, della Croce Rossa Italiana, che da allora, ogni anno, allestisce un Posto Medico Avanzato in una tenda struttura medicalizzata, dei sanitari e delle ambulanze medicalizzate del 118. Preziosissimo sarà l’apporto dei servizi volontari antincendio.

Aree adibite a parcheggi

Per garantire il corretto accesso del flusso veicolare alle aree della festa, sono state previste alcune aree parcheggio in corrispondenza delle strade provinciali. In particolare sono stati previsti parcheggi in Via Ofanto provenienza da Lecce, Via Piemonte provenienza da Carmiano, Via Gioberti (zona Pereto), Piazza Stazione, Zona Artigianale provenienza da Trepuzzi, Area di servizio Total Erg (Via Trepuzzi)

provenienza da Trepuzzi, strada provinciale 120 Veglie-Carmiano-Salice Salentino,

Area sosta Conversano Carburanti, Parcheggio Villa Marchesi Sala Ricevimenti provenienza da Veglie, Tenuta Santa Croce provenienza da Salice.

Aree riservate a persone diversamente abili

Per facilitare l’accesso alle persone diversamente abili, all’interno del piano di sicurezza e logistica, è stata predisposta un’area di parcheggio dedicata ( in via Risorgimento) e allestita un’area per permettere la presenza e la partecipazione durante lo spettacolo di accensione del 16 gennaio e l’Area Concerti. I soggetti diversamente abili che, insieme ai propri accompagnatori (max 1), potranno raggiungerla attraverso un percorso dedicato accessibile da via Montale – via Carducci con accesso alla zona riservata a giornalisti e autorità.

Ordinanza Focara