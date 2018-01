Personale Regione. Conca (M5S) presenta mozione per chiedere lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi 2008

Impegnare il Governo regionale a provvedere allo scorrimento delle graduatorie delle due procedure selettive riservate al personale a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione Puglia bandite nel 2008 e finalizzate alla copertura mediante progressioni verticali di n. 90 posti cat. C e n. 36 posti categoria B. È quanto chiede il consigliere del M5S Mario Conca in una mozione presentata nei giorni scorsi.



“È necessario – spiega il capogruppo del M5S Puglia – sanare una situazione che ormai da anni penalizza fortemente il personale storico della Regione Puglia, che continua a svolgere con abnegazione mansioni corrispondenti all’inquadramento nelle categorie superiori e non ha mai visto riconosciuta la professionalità acquisita”.La procedura di espletamento del corso-concorso si è conclusa a luglio 2014 con la nomina dei 90 vincitori e, nonostante nella categoria C risultino vacanti 307 posti rispetto ai 1016 previsti in dotazione organica, allo stato non si è ancora provveduto allo scorrimento delle graduatorie.“Nel 2014 – continua Conca – l’allora assessore al personale Leo Caroli aveva manifestato la volontà di procedere allo scorrimento va nella direzione di a restituire piena operatività alle progressioni verticali, riconoscendone la fondamentale funzione di valorizzazione e migliore utilizzo delle professionalità già presenti nella P.A. Il Governo regionale – conclude – non può continuare a ignorare questa situazione”