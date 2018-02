BRINDISI.COMUNICATO DELL’AVV. TERESA SANTANTONIO “LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE”

In occasione delle elezioni politiche del 4 Marzo p.v., la “Lista del popolo per la Costituzione” di Antonio Ingroia ha inteso candidarmi al Senato nel Collegio uninominale Puglia 04 e nel Collegio plurinominale Puglia 02. Tale candidatura è stata possibile anche grazie al successo ottenuto nella raccolta delle firme per la presentazione della lista dei candidati, svoltasi a Brindisi nell’ultima settimana dello scorso gennaio.A tal propositoringrazio sentitamente i numerosi sottoscrittori e tutti coloro che ci hanno in ogni modo sostenuto.

SonoTeresa Santantonio,Avvocato con Studio legale in Brindisi, iscritta nell’elenco dei Giudici onorari e in quello dei Procuratori onorari minorili, presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce e sono altresì Docente di ruolo nella Scuola Primaria.

Ho accettato con entusiasmo lacandidatura nella “Lista del popolo per la Costituzione” in quanto credo fermamente nei contenuti e nei valori della persona e del cittadino sanciti negli articoli della Costituzione della Repubblica e condivido pienamente la necessità di rimettere il lavoro al primo posto di ogni progetto e rivendicazione, giacché esso dà dignitàe rende liberi. Sono pertanto contrariaalla precarietà occupazionale, credo nella Scuola e nella Sanità pubbliche ed efficientie credo che ogni uomo che abbia prestato la propria opera nell’arco della vita, abbia diritto ad un riconoscimento pensionistico decoroso, che sia un traguardo raggiungibile nelle piene facoltà vitali. Sono per l’abrogazione del “Jobs Act” e della “Legge Fornero”e per una più equa disciplina delle regole pensionistiche. Il mio impegno è teso a dar voce e partecipazione al popolo sovrano, a difendere e dare attuazione ai diritti costituzionali di tutti per abbattere le disuguaglianze sociali.La tutela dei diritti della popolazione attraverso la Carta Costituzionale, che già la maggioranza degli Italiani ha voluto difendere contro chi voleva stravolgerla, votando NO al Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, è un progetto politicotrasversale rivolto a tutti, indipendentemente dalle esperienze politiche di ciascuno, finalizzato a ridare dignità, speranza e benessere alla popolazione e al nostro bellissimo territorio.Pertanto, ai fini del raggiungimento di tali traguardi propri dell’interesse collettivo, chiedo ai cittadini di Brindisi e provincia di votarmi e di sostenere la lista, contrassegnata dal simbolo arancione con il cavalloediessere affiancata in questo percorso finalizzato al recupero della dignità individuale e collettiva.

Per conoscere meglio il nostro programma invitiamo a seguirci sul sito www.listadelpopolo.it, su Facebook Lista del Popolo e sulla pagina FacebookAvvocato Santantonio Teresa

Per informazioni scriveteci a www.listadelpopolobrindisi@gmail.it

Avvocato Teresa Santantonio – Brindisi

Indirizzo e-mail: avvsantantonioteresa@libero.it