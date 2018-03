DIRETTA ELETTORALE CANALE 85 E ANTENNA SUD

Il Gruppo Editoriale Distante, con le Emittenti Antenna Sud e Canale 85, è pronto a garantire una diretta “a reti unificate” dello Spoglio Elettorale, relativo al voto delle Elezioni Politiche 2018, mirate al rinnovo del Parlamento Italiano.

L’appuntamento, da seguire anche in streaming e sui relativi profili social, partirà alle 22.45, consentendo i collegamenti con gli inviati dalle Prefetture e dai Comitati Elettorali presenti nei diversi punti della Puglia e rappresentativi delle differentiespressioni politiche del Tacco d’Italia.

Dopo la lunga diretta notturna, si riprenderà, sempre in diretta, alle 06.00 in punto, per commentare ed analizzare i dati ormai ufficiali delle elezioni politiche, con la stessa modalità televisiva. Già in programma gli ulteriori approfondimenti giornalistici alle 21.00 di lunedì prossimo, 5 marzo 2018, sia su Antenna Sud che su Canale 85.

Ulteriore sforzo editoriale che, ancora una volta, mette in campo uomini e risorse, al fine di garantire un servizio utile all’utenza e al pubblico di telespettatori sempre crescente, che continua a sostenere entrambe le realtà mediatiche del Gruppo Distante.