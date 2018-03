ELEZIONI 2018 PAGANO ELETTO ALLA CAMERA La prima dichiarazione

“Anzitutto sento il dovere di dire grazie ai pugliesi che hanno riposto fiducia in me. Grazie ai tarantini che hanno superato un pregiudizio e mi hanno permesso di entrare nelle loro case e parlargli. Porto con me a Roma le migliaia di sguardi che ho incrociato in queste settimane di campagna elettorale. I vostri sogni, le vostre urgenze e anche angosce saranno il mio passaporto per la Camera.

Stiamo andando assieme a Roma: questo canale di comunicazione che avete aperto con me continuerà ad essere trafficato. Il Pd mi ha dato un’opportunità preziosa a 38 anni, che userò, soprattutto, per supportare una generazione che conosco bene, quella dei trentenni di oggi che fanno fatica a sopravvivere, una generazione a cui è stato sottratto il suo diritto al lavoro e che vive un presente senza futuro. Non è forse di energia giovane che ha bisogno questo Paese? Oggi la Puglia ha un nuovo rappresentante al Governo, lavorerò duro per meritare la vostra fiducia”.

Pagano questa sera incontrerà i suoi elettori e parlerà alla stampa alle ore 19.30 nel suo comitato di Castellana Grotte (via Carlo Poerio)

BIOGRAFIA UBALDO PAGANO

E’ nato a Castellana Grotte, vive a Bari. Ha 38 anni, è sposato e ha una bimba di 4 anni. Avvocato con specializzazione in Diritto sanitario, è titolare di alcune docenze nel campo del Diritto del lavoro e del Diritto Cooperativo. Ha coordinato l’Ufficio di piano Ambito Territoriale 5 Asl Ba-Grumo Appula, ha fondato l’Associazione di Promozione Sociale “SCALE”, è stato Responsabile della progettazione e fundraiser del Forum Nazionale dei Giovani e Responsabile di Tesoreria per la Campagna “All Equal All Different” del Consiglio d’Europa presso il tavolo misto del Ministero degli Affari Esteri. Ha sviluppato una buona esperienza di progettazione nel settore della formazione socio-culturale ed educativa. Ora è consulente per ANCI Puglia all’interno del progetto “ATS-assistenza tecnica sociale” a favore degli Ambiti Territoriali sociali, e Commissario Regionale dell’ASP “Testino” di Corato. La politica è una passione che coltiva da giovanissimo, era un militante durante l’indimenticabile stagione dell’Ulivo, affascinato da quelle grandi idee innovatrici dalla portata straordinaria, che sospingono tuttora il suo impegno politico.