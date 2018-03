Ostuni (Br).Torna nella Città bianca il 23 e il 24 marzo il Premio Internazionale BIOL 2018

Al via la XXIII Edizione, tra convegni, degustazioni e i miglioriextravergini d’oliva biologici al mondo

Due intensi giorni dedicati all’olivo e all’olio d’oliva attraverso una fitta serie di eventi tecnici, culturali e gastronomici. Torna a Ostuni per il secondo anno consecutivo il Premio Internazionale BIOL 2018, lo storico concorso che dà risalto alle eccellenze olivicole mondiali, ideato dal C.I.Bi_Consorzio Italiano per il Biologicoe promosso da Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura e alle Risorse Agroalimentari e dal Comune di Ostuni.

Oltre 450 gli oli extravergini d’oliva biologici in concorso, provenienti da 17 Paesi del mondo e pronti a essere assaggiati dalla giuria internazionale composta da 30 palati eccellenti, che eleggeranno il miglior olio EVO imbottigliato all’origine e pronto per la commercializzazione. Le attività della XXIII Edizione del Premio BIOL iniziano per gli addetti ai lavori il prossimo martedì 20 marzo, mentre l’apertura al pubblico è prevista per venerdì 23 marzo alle ore 10 con una grande inaugurazione presso il Centro Polifunzionale del GAL AltoSalento, che per il secondo anno consecutivo si trasforma nella “Cittadella del BIOL”.

Conferenza Stampa di presentazione: venerdì 16 marzo h 12 presso Palazzo di Città.

Interverranno:

Gianfranco Coppola – Sindaco di Ostuni

Maria Zurlo – Assessore alle Attività Produttive e Assistenza alle Imprese

Nino Paparella – Presidente del Premio BIOL