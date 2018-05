La «Costituzione» come «Educazione» alla «Legalità» Percorsi di studio su Costituzione e Cittadinanza.A SQUINZANO (LE) LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME

Nell’anno che ricorda il Settantesimo Anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana il panorama editoriale si arricchisce del volume di Raffaele Marzo – giovane avvocato e docente/formatore – dal titolo La «Costituzione» come «educazione» alla «legalità». Percorsi di studio su costituzione e cittadinanza, pubblicato per i tipi della “Editoriale Scientifica” di Napoli.

La prima presentazione ufficiale si terrà il 17 MAGGIO – A SQUINZANO (LECCE) – ORE 20.00, presso il Centro “Maria Ausiliatrice” (via Polo VI, n. 6), organizzata dall’«Accademia Quinzana» in collaborazione con «Apidge», «Osservatorio Istituzionale per la libertà e la giustizia sociale “Sandro e Carla Pertini”», «Comitato “Comune Unico Terenzano”», «Pro Loco Squinzano» e «Riccimon&Co.».

Il programma prevede l’introduzione al dibattito affidata al prof. Antonio Luigi Carluccio, a seguire le relazioni dell’avv. Carlo Ciardo (Dottore di ricerca, Università del Salento) e del prof. Enrico Cuccodoro (Docente di Diritto costituzionale, Università del Salento); infine, l’intervento conclusivo dell’avv. Raffaele Marzo (autore del libro).

L’apertura della serata sarà allietata dal reading teatrale, tratto dal Discorso sulla Costituzione (di Piero Calamandrei, 1955), interpretato da Luigi Rucco e Stefano Marinaci con la regia di Stefano Ricciardi.

IL LIBRO propone una riflessione che si inserisce nel solco delle celebrazioni per il Settantesimo Anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana e sul cammino, talvolta faticoso, del nostro Paese, mettendo in risalto talune rilevanti sfumature ed approfondimenti. Precisamente – si legge nel testo –, non bastano i richiami al rispetto delle regole senza la necessaria coscienza civica; non può realizzarsi pienamente una cultura della legalità senza il dovuto richiamo al fondamento dello Stato costituzionale; e, d’altra parte, a nulla servirebbe apprendere i meccanismi del corretto funzionamento delle istituzioni senza adeguatamente valutare talune “distorsioni” e quotidiane “svalutazioni” davanti agli occhi di tutti. Così, l’Autore – seguendo l’esortazione più volte espressa da Ezio Sina, presidente nazionale dell’Associazione Professionale Insegnati Scienze Giuridiche ed Economiche – ha riflettuto attorno ai termini «Costituzione», «legalità» ed «educazione», (ri-)cercando una possibile e necessaria connessione tra gli stessi: solida base su cui issare una costruzione forte e robusta per la partecipazione alla vita della collettività dei giovani studenti.

La prefazione è firmata dal prof. Enrico Cuccodoro (Università del Salento), mentre in chiusura è collocata la postfazione della prof.ssa Marta Cerioni (Università Politecnica delle Marche); altresì, il volume include il contributo – dal titolo Insegnare il diritto, oggi – di Ezio Sina (Apidge).

« […] apprezzabile pare il tentativo di Raffaele Marzo il quale, nelle numerose innervature del suo contributo, coniuga un’esposizione approfondita degli studi e delle ricerche, sia passate sia recenti, coinvolgenti tanto la Costituzione quanto le preminenti manifestazioni realiste, con una ragionata e coincisa trattazione […]» (dalla Prefazione di Enrico Cuccodoro).

«[…] il lungo elenco dei reati, abusi, dei fatti di inciviltà che ci circondano ci fa sostenere con fermezza che non si fa abbastanza in questa direzione: l’unico antidoto contro l’analfabetismo giuridico ed economico resta quello di studiare le Scienze giuridiche ed economiche in tutte le scuole (e, per tale motivo, questa pubblicazione conforta e fa ben sperare).» (dal Contributo di Ezio Sina).

«Le ragioni che hanno condotto l’Autore a scrivere il testo […] sono delle più nobili perché contribuiscono in modo autentico alla «costruzione del cittadino» […] l’aspetto meritorio del manuale breve è collegato al contenuto ovvero alle ragioni che hanno spinto lo studioso ad intraprendere il “cammino” con il ruolo di “guida”, esplicitate dal medesimo nel capitolo «Un rinnovato sentimento costituzionale: democrazia ed educazione alla legalità» […]» (dalla Postfazione di Marta Cerioni).

