Mesagne (Br).OBESITÀ nei BAMBINI un “PESO” per le FUTURE GENERAZIONI. conferenza del Prof. Franco CHIARELLI

Qualche INFORMAZIONE sull’OBESITÀ in ETÀ PEDIATRICA

In Italia, tre bambini su 10 sono in sovrappeso ed uno su 10 è obeso. Pur con una maggiore prevalenza nel centro e nel Mezzogiorno, l’obesità infantile è un fenomeno che dilaga già da tempo, con un’amara realtà: circa il 50% degli adolescenti obesi rischia di esserlo anche da adulto.

Quali sono i rischi e le complicanze dell’obesità infantile

Sempre più bambini e adolescenti soffrono di patologie che derivano dall’obesità e che, fino a non molto tempo fa, erano sconosciute nell’infanzia, quali ipertensione, dislipidemia e diabete di tipo 2.

Un bambino obeso su 20 ha la glicemia alta (ha uno status definito di pre-diabete), cioè ha un’alterazione del metabolismo del glucosio che però può ancora regredire; Oltre il 30% dei bambini obesi hanno trigliceridi e colesterolo elevati rispetto alla normalità, condizione che li espone a rischi di sindrome metabolica e alla comparsa di arteriosclerosi; Più del 30% dei bambini obesi ha del tessuto grasso accumulato nel fegato, chiara condizione di iniziale danno epatico che però può progredire e peggiorare nel tempo; Fra i bambini obesi, più del 10% ha valori di pressione arteriosa superiori alla norma.

Questi rischi possono essere contrastati in modo efficace, controllando il peso, praticando i corretti stili di vita e adottando una dieta equilibrata, fina dai primi mesi di vita e poi man mano negli anni!

Cosa bisogna sapere per contrastare e prevenire l’obesità dei bambini?

Nella strategia complessiva, il ruolo di pediatri e famiglie è di grande importanza, anzi è essenziale.

Diagnosi precoce. Per correggere l’eccesso ponderale bisogna riconoscere con tempestività sia il sovrappeso, condizione reversibile con maggior facilità, che l’obesità franca, condizione ben più impegnativa e resistente al trattamento. Indici di riferimento sono: a) rapporto peso lunghezza nei primi due anni; b) BMI, cioè l’indice di massa corporea, nelle età successive.

Per entrambi gli indici, rifarsi alle Tabelle ad hoc dell’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità).

Nutrizione delle prime età. Recentemente, si è documentata l’estrema sensibilità dell’organismo – nelle prime età – ai fattori che modulano l’espressione genica a lungo termine (epigenetica).

Si è così evidenziata l’assoluta importanza dell’azione preventiva – sin dalla nascita – per ridurre il rischio della comparsa di tutte le malattie croniche non trasmissibili, prima tra tutte l’obesità.

Complicanze. La ricerca di alterazioni metaboliche (dosaggio della glicemia e del profilo lipidico), la misurazione della pressione arteriosa e l’esame ultrasonico del fegato (ecografia epatica) devono esser fatti nei bambini obesi di età superiore ai 6 anni ed in tutti gli adolescenti obesi. Aumento dei trigliceridi e riduzione del colesterolo HDL, aumento della glicemia, della pressione arteriosa e un accumulo di grasso nel fegato sono condizioni comuni a molti bambini e a molti adolescenti obesi. In alcuni casi, il quadro compromette più organi (sindrome metabolica) e la persistenza dei fattori di rischio cardio-metabolici promuove la comparsa di complicanze più gravi: dislipidemia, intolleranza al glucosio (diabete), ipertensione arteriosa e steatosi epatica. È quindi utile riconoscere gli eventuali stati anormali e correggerli prima che diventino patologia conclamata.

Non solo sport… ma anche gioco: gli stili di vita corretti nell’infanzia

Fare attività fisica nei bambini non significa per forza esser coinvolti in attività sportive strutturate, ma avere una vita dinamica: camminare a piedi, andare sul triciclo o in bicicletta, giocare, correre, fare le scale ecc. Il movimento non è solo sport, è anche gioco, passeggiate all’aria aperta, cioè cose “banali” che dovrebbero far parte delle abitudini quotidiane di bambini e adolescenti di tutte le età.

La SIP (Società Italiana di Pediatria) ha promosso la piramide dell’attività fisica e motoria, alla cui base sono indicate le attività da svolgere quotidianamente. Man mano che si sale verso i gradini più alti della piramide si incontrano le attività da svolgere con minore frequenza, magari quelle sportive.

Qual è la chiave di volta per prevenire l’obesità infantile?

I primi 1000 giorni di vita (di fatto, la gravidanza e primi due anni) sono cruciali per la salute futura: la scienza ha infatti dimostrato che ciò che accade in tale periodo può influenzare la predisposizione a varie malattie nel corso degli anni futuri.

Allattare al seno, svezzare secondo le raccomandazioni nazionali, non aggiungere sale o zuccheri agli alimenti, sono solo alcune tra le regole principali da adottare nei primi due anni di vita dei bambini, al fine di prevenire sovrappeso e obesità e quindi l’insorgere di patologie in età adulta.

FRANCESCO “Franco” CHIARELLI Curriculum Vitae

Nativo di Torre Santa Susanna, Francesco Chiarelli è Professore Ordinario di Pediatria e Direttore della Cattedra di Pediatria dell’Università di Chieti. E’ Direttore del Laboratorio di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica presso il Campus Universitario di Chieti. E’ Membro del Senato Accademico dell’Università di Chieti.

Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Siena. Specialista in Pediatria ed Endocrinologia.

L’attività di ricerca di maggior interesse è rivolta alla biologia molecolare e cellulare della microangiopatia diabetica; alla insulino-resistenza nei bambini; all’accrescimento ed ai fattori di crescita nei bambini; alla individuazione precoce della microangiopatia diabetica; alla obesità e diabete di tipo 2 nei bambini.

Il Professor Chiarelli ha pubblicato oltre 1800 articoli scientifici, anche in Riviste prestigiose come The Lancet, New England Journal of Medicine, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Diabetes, Diabetes Care, Diabetologia, Clinical Endocrinology, Circulation, ATVB (613 pubblicazioni; I.F. 3.028; Citation Index: 10112; Indice di Hirsch: 51).

Fa parte dell’Editorial Board delle Riviste Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, Pediatric Diabetes, Hormone Research, Diabetes, Nutrition and Metabolism.

E’ referee di numerose riviste internazionali.

E’ Consulente della Commissione Europea e dell’OMS per le malattie non comunicabili (NCD).

Ha ricevuto numerosi grant di ricerca internazionali.

E’ spesso invitato come Relatore in Europa, Stati Uniti, Giappone, Australia e Sud America.

E’ socio di diverse Società Scientifiche: European Society for Paediatric Endocrinology – ESPE (Segretario Generale 2004-2011; Presidente 2008-2009; 2012-2013) – European Association for the Study of Diabetes – American Diabetes Association – International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes (Council member: 1990-1993) – International Diabetes Federation – Società Italiana di Pediatria – Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (membro del Consiglio Direttivo: 1990-1993; Segretario: 1993-1996) – Società Italiana di Diabetologia – Società Italiana di Ricerca Pediatrica – SIRP (Presidente 2012-2015).

Consulente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) (2009-2012)(WHO Task Force for Childhood Diabetes). Consulente della Commissione Europea e dell’OMS per le malattie non trasmissibili (non-communicable diseases – NCD) in età evolutiva (2016-2019).

