Ostuni (Br).CROCE E FISARMONICA: A TEATRO MADRE IL RACCONTO DEDICATO A DON TONINO BELLO

Sarà affidata a Enrico Messina e Mirko Lodedo l’inaugurazione della rassegna per adulti di Teatro Madre, il Festival di Teatro e Narrazione: in scena, martedì 24 luglio, h. 21.00, nell’arena del Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano, il delicato spettacolo dedicato a un mito del nostro tempo e della terra di Puglia: Don Tonino Bello

“Se passi da casa mia fermati”: era questo l’invito che soleva rivolgere Don Tonino Bello al prossimo, chiunque esso fosse. A questo pastore salentino, vescovo e presidente di Pax Christi, è dedicato Croce e Fisarmonica,lo spettacolovincitore dei Teatri del Sacro – III ed.,in scena martedì 24 luglio 2018, h. 21.00, presso il Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano (Ostuni).

Nel 25° anniversario della sua partenza dal mondo,Enrico Messina e Mirko Lodedo con la regia di Carlo Bruni, portano sul palco il racconto emozionante e nitido di un mito del nostro tempo: il Sud, la fede, l’impegno sociale, riformatore, pacifista sono le coordinate di un racconto percorso con la cadenza di una “ballata”.Banalizzando, si usa contrapporre alla felicità il dolore, ma se un uomo, morso violentemente da un cancro, decide, nel dicembre del ’92, di partire per Sarajevo per invocare il primato della pace, proprio sulla soglia tragica di una guerra, sta soffrendo o gioisce?

Antonio Bello è stato vescovo e presidente nazionale di Pax Christi. Nato ad Alessano (Le) nel 1935, se ne è andato a cinquantotto anni, nell’aprile del ’93, a Molfetta, in episcopio. Nella sua casa natale, fra molti ricordi, regali, testimonianze d’affetto, c’è il disegno di una bambina delle elementari che lo ritrae, in piedi, su di una fragile e variopinta barchetta a vela, braccia larghe e mani che tengono rispettivamente una croce ed una fisarmonica. Prediligendo il potere dei segni ai segni del potere, don Tonino Bello ha esercitato il suo mandato coniugando uno straordinario rigore evangelico, con un anticonformismo capace di spiazzare i più arditi rivoluzionari; associando a una fede profonda, una laicità che a molti, ancora oggi, sembrerebbe paradossale per un prete: tenendo insieme croce e fisarmonica.

E’ difficile trovare qualcuno dalle nostre parti, con più di trent’anni, che non abbia un episodio da raccontare, una testimonianza del proprio rapporto con questo pastore salentin

Questo lavoro non tenta una sintesi di quel ricchissimo patrimonio, non costruisce un reliquiario, per quanto venerabile, in cui esporlo. Vuole piuttosto ricavare l’impronta di un passaggio, perché, per quanto profonda, non rischi d’essere cancellata dal folklore o allontanata da una meritata santificazione.

Croce e Fisarmonicatenta di esercitare una fede “laica” nell’uomo, attraverso la ricostruzione mitica della figura di un religioso. Talvolta si attribuisce al mito un senso d’irrealtà, addirittura di falsità, mentre nella tradizione classica il mito rappresenta un punto elevato di sintesi: un punto di riferimento capace di favorire coesione sociale, culturale, etica; di definire un orizzonte comune.

Teatro Madre, con la direzione artistica di Enrico Messinae Daria Paoletta, organizzato da Armamaxa | Pagine Bianche Teatro – Residenza Teatrale di Ceglie Messapica e promosso dal Museo Civico e Parco Archeologico di Ostuni con il contributo del Comune di Ostuni, prosegue fino al 17 agosto con altre 3 date dedicate a un pubblico adulto, per la rassegna Teatro al Parco, e altri 4 spettacoli per famiglie per la rassegna Il posto delle Favole al Parco.

IN PROGRAMMA

Spettacoli per adulti (Teatro al Parco)

Mercoledì 1° Agosto (h. 21.00), si viaggerà tra le acque del Golfo di Taranto e della Sicilia, con ICARO CADUTO, la nuova produzione di Pagine Bianche Teatro di e con Gaetano Colella e la regia di Enrico Messina; mercoledì 8 Agosto, h. 21.00, spazio alla straordinaria e simpaticissima Rita Pelusio (PEM Abitat Teatrali) con EVA, DIARIO DI UNA COSTOLA; lunedì 13 Agosto, h. 21.00, IL BALLO, tratto dall’omonimo libro di IrèneNémirovsky con l’eccezionale narratrice, Daria Paoletta (Compagnia Burambò).

Spettacoli per famiglie (il Posto delle Favole al Parco)

La rassegna Il Posto delle Favole al Parco di Teatro Madreprosegue, ogni venerdì, alle ore 21.00, fino al 17 agosto, con i seguenti spettacoli: venerdì 27 Luglio, IL GATTO CON GLI STIVALE del Teatro Verde di Roma (dai 3 anni); venerdì 3 Agosto, CAPPUCCETTO ROSSO della Compagnia Burambò (dai 3 anni); venerdì 10 Agosto, HANSEL E GRETEL della Compagnia Crest (dai 5 anni); venerdì 17 Agosto, ROBIN HOOD di Armamaxa teatro (dai 5 anni).

Per informazioni: 389/2656069

Il botteghino

Il costo del biglietto degli spettacoli per adulti – rassegna Teatro al Parco – è di 10 euro; riduzioni a 8 euro per under 25 e over 65.

Dove acquistare i biglietti del Festival Teatro Madre:

Sul circuito vivaticket.it e presso tutti i rivenditori autorizzati;

e presso tutti i rivenditori autorizzati; presso lo IAT di Ostuni , sito in Corso Mazzini, 8 (tutti i giorni, 10 – 23);

, sito in Corso Mazzini, 8 (tutti i giorni, 10 – 23); presso il botteghino del Museo Civico di Ostuni , sito in Via Cattedrale, 15 (tutti i giorni, 10 – 13; 18 – 22);

, sito in Via Cattedrale, 15 (tutti i giorni, 10 – 13; 18 – 22); direttamente al botteghino del Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano, dalle ore 19.00 del giorno dello spettacolo.

Teatro Madre è anche un’occasione per scoprire la storia del Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano e dell’antica madre che qui riposa: coloro che acquisterannoun biglietto di uno degli spettacoli avrà la possibilità di usufruire, prima dell’inizio dello spettacolo (h. 20) della visita guidata curata dal Sac La Via Traiana. È necessario presentarsi in loco alle ore 19.45.

E’ previsto un servizio di baby sitting gratuito – per bambini dai 5 anni – per tutta la durata degli spettacoli per adulti, prenotando al: 389/2656069.

