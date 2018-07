Scontro Emiliano-Lezzi, Pellegrino: “Cara ministra avremmo gradito ascoltare programmi, non proteste!”

“La sceneggiata della ministra Lezzi è inaccettabile. Le istituzioni non possono e non devono trasformarsi in un ring dove vince chi urla, chi sbatte la porta e chi la spara più grossa. Le istituzioni devono risolvere i problemi dei cittadini, soprattutto se a parlare è un ministro della Repubblica Italiana.

Allora cara ministra, la prossima volta gradiremmo ascoltare da lei programmi e impegni reali per la Puglia e per tutto il Sud. La campagna elettorale è finita da un pezzo. Più che alle proteste personali pensi alle proposte generali!”.

Così il presidente de La Puglia con Emiliano, Paolo Pellegrino.