BRINDISI.Terza edizione della rassegna teatrale Ad Esempio, A Me Piace il Sud

Il teatro d’estate ad ExFadda torna con una ricca proposta di spettacoli. La direzione Artistica guidata da Meridiani Perduti Teatro insieme a Roberto Covolo ha selezionato significative produzioni teatrali per dare voce al panorama del teatro di narrazione e civile.

Il primo imperdibile appuntamento è per Giovedì 02 Agosto presso ExFadda alle ore 20.30 con Christian Di Domenico ed il suo “U Parrinu – la mia storia con Padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia”.

Partiamo da uno scoglio sul mare di Sicilia. Uno scoglio non solo fisico, ma anche metaforico: le punte aguzze delle pietre si toccano con mano qui, e non solo sulle scogliere. Don Pino Puglisi, per tutti il parrinu, e il parrinu per tutti, su quella scogliera trascorrerà tutta la sua vita dedicata alla cura dei ragazzini a rischio della società limitrofa alle corti mafiose di Palermo. Christian Di Domenico, autore e interprete del monologo U Parrinu, ne ripercorre la vicenda personale e pubblica, partendo dal loro incontro durante un campo estivo al quale aveva preso parte da ragazzino, fino alla sua morte per ritorsione mafiosa.

Raffinata, elegante e coinvolgente narrazione-confessione di una tessera molto importante nella vita di Christian Di Domenico, autore e interprete capace con la sua tenera semplicità di coinvolgere, divertire, commuovere e lasciare un segno profondo di amore.

Insieme alla sua, emergono anche le voci di tutti i ragazzini diventati Uomini e non mafiosi grazie al prete che aveva accolto la gente di Brancaccio come missione di vita.

La rassegna continuerà poi con altri due appuntamenti: il 24 agosto presso Lido Bianco (Specchiolla) con Massimiliano Loizzi ed il 30 Agosto con Luigi D’Elia.

Informazioni e Prenotazioni al 3494490606.