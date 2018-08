BRINDISI.”Disturbi dello spettro autistico”, un Tavolo Inter-istituzionale ed un focus di approfondimento il 27 agosto

La consapevolezza della complessità dei Disturbi dello spettro autisticorichiede un impegno coordinato da parte delle istituzioni in stretto raccordo con le Associazioni dei familiari.

Lunedì 27 agosto 2018, sarà a Brindisi la Presidente Nazionale di ANGSA, Benedetta DEMARTIS.

In tale circostanza ANGSA Brindisi in attuazione del Regolamento della Regione Puglia n 9/2016 –propone la co-promozione di un Tavolo Inter-istituzionale ed un focus di approfondimento con i diversi attori coinvolti nel processo di presa in carico e inclusione dei soggetti ASD (ASL BRcon NIAT, CAT, DSM, Area di Coordinamento Socio Sanitario; – USP BR – SCUOLE POLO della provincia – AMBITI TERRITORIALI SOCIALI della provincia – SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA).

Il tavolo si svolgerà nella mattinata del 27 agosto alle ore 11.00 il focus nel pomeriggio alle ore 15,30.

Gli incontri si svolgeranno presso il Salone di rappresentanza della provincia di Brindisi.

Il Focus del pomeriggio è rivolto in particolare agli Operatori del Servizio di Integrazione Scolastica, alle Famiglie care-giver ed a tutti gli attori interessati.Interverranno, Benedetta DE MARTIS, Presidente Nazionale ANGSA Onlus, Mario Chimenti Presidente di Angsa Puglia Onlus, Lucia Elena DE LORENZIS, Presidente Ansga Brindisi, e rappresentanti del NIAT (Neuropsichiatria Infantile e Adolescenziale Territoriale) e del CAT (Centro per l’Autismo Territoriale) Asl Br.

Lucia Elena De Lorenzis

Presidente Angsa Brindisi Onlus