Inaugurazione Fiera del Levante, Gemmato (FDI): “Emiliano tenta di mascherare ineguatezze collezionate da presidente della Regione”

“Michele Emiliano preannuncia il suo intervento e stimola il premier Giuseppe Conte a parlare di Ilva, Tap e Xylella nella cerimonia inaugurale dell’82^ Fiera del Levante. Nulla quaestio se non fosse che il governatore pugliese, insieme al parterre della sinistra governativa degli ultimi anni, non è stato in grado di risolvere le questioni territoriali di respiro nazionale”.

Lo dichiara il deputato pugliese di Fratelli d’Italia Marcello Gemmato. “Impegnato finora in una perenne campagna elettorale interna ed esterna al PD -continua Gemmato- e concentrando le azioni di governo in un contesto meramente politico e non anche utilitaristico per la regione, Emiliano oggi ripropone la sua campagna elettorale su temi che non è stato in grado di risolvere. Nasconde o maschera così le ineguatezze che ha collezionato da presidente della Regione, come sul tema Sanità o per l’Ilva, e non è un caso che proprio quest’ultimo (per citarne uno su tutti) sia lo specchio del fallimento non solo delle prospettive occupazionali ed ambientali ma anche e soprattutto della crescita e dello sviluppo industriale della Puglia”.