Vaccini, Gemmato (Fdi): “Vittoria della tutela della salute dei bambini”

“Sui vaccini la maggioranza dà ragione alla scienza: una vittoria per la tutela della salute dei bambini che riporta la discussione nella dimensione razionale della salute pubblica e non meramente ideologica come finora è stato”. Lo dichiara il deputato pugliese e segretario commissione Affari Sociali e Sanità Marcello Gemmato.

“In qualità di segretario della commissione Affari Sociali e Sanità avevo inoltre in tal senso presentato un emendamento per confermare l’obbligo di vaccinazione per la frequenza scolastica e quindi per la cancellazione dell’autocertificazione. Esprimo dunque il mio plauso al risultato di oggi al quale Fratelli d’Italia ha contribuito su più livelli”, conclude Gemmato.