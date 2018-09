LA PUGLIA TERRA DI ARTISTI SBARAGLIA TUTTI E VINCE IL TALENT NAZIONALE FUORI CLASSE A TORTORETO LIDO (TERAMO)

Si e’ svolta nella settimana dal 3 al 9 Settembre la finale nazionale di FUORI CLASSE un talent giunto alla sua terza edizione prodotto dalla Diamond Production di Roma e nato da una idea di Ivano Trau & Katiuscia Siddi. Migliaia di iscritti in tutta Italia, solo in 120 approdano alla semifinale nazionale che si e’ tenuta presso il Villaggio Welcome Riviera d’Abruzzo gestito da un mesagnese, il direttore Carmelo Mergola.

Responsabile per la Puglia è la cantante Eleonora D’apolito diplomata al CET, la prestigiosa Accademia del grande Mogol, che dopo una lunga esperienza di oltre 14 anni come organizzatrice del concorso internazionale per talenti “Star Sprint” di Roma, dopo una pausa di 3 anni, ricomincia dal format Fuori Classe, un talent multidisciplinare per la musica, la danza, la recitazione, la moda e le arti varie. Una giuria di tutta eccezione ha valutato i concorrenti che tra stage formativi e selezioni hanno respirato un’aria molto particolare vivendo per una settimana a stretto contatto con grossi professionisti come Gianluca Pirazzoli produttore dei format televisivi Tale E Quale Show e I Migliori Anni con Carlo Conti su Rai Uno, il vocal coach Luca Pitteri, l’attrice Rosalinda Celentano, figlia del grande Adriano, la cantautrice Grazia Di Michele, il ballerino professionista Kledi Kadiu, il musicista Vincenzo Incenzo autore degli ultimi spettacoli di Renato Zero e del musical Romeo E Giulietta, i fratelli Chevares coreografi di balli latini e Leopoldo Longobardi autore di Sanremo Young, tutte le serate presentate da Marco Senese.

Dopo una settimana di selezioni, alle quali partecipa anche Laura Galiano sofisticata ed elegante cantante di 21 anni di Oria, nell’ultima serata di selezioni riesce a passare nella rosa dei 12 finalisti, la 13 enne Letizia Chiloiro, un talento spettacolare di Brindisi, per le spiccate qualità vocali alla sua tenera età e fra l’approvazione di tutti i giudici si classifica al secondo posto vincendo un bellissimo trofeo, una borsa di studio del valore di 1.000 euro, un video clip professionale, un book fotografico e la promozione radio televisiva, ma non finisce qui, il produttore Gianluca Pirazzoli irrompe con una proposta straordinaria, offrendole la possibilità di partecipare al suo prossimo film musicale in lavorazione, l’unica a ricevere una proposta così importante, tanto da sbalordire tutto il pubblico presente in teatro. Letizia Chiloiro seppur così giovane ha già esperienze importanti alle spalle quali la partecipazione al talent europeo Nextstar in Romania, a Bucarest, lo show internazionale It’s Showtime a Monaco Di Baviera, ospite dello spettacolo musicale “Greatest Hit & Evergreen In Concert” e “ Music Is My Life” sui più grandi palchi della Germania.