Consiglio Comunale di Brindisi:sulla vicenda dell’ex delegazione comunale del quartiere Casale da adibire a Centro di Accoglienza per immigrati, respinto l’ordine del giorno presentato dalle forze di opposizione di Centro Destra./Video interviste

Il Consigliere Massimiliano Oggiano : “ L’ Assessore alle Politiche sociali Covolo è incompatibile, perché Vice Presidente di un Consorzio costituito da Cooperative che lavorano per conto del Comune”-

Una vicenda che si trascina da diversi giorni, tra mille polemiche e aspri confronti, iniziative, dopo che si è venuti praticamente a conoscenza della decisione della nuova Amministrazione Comunale di Brindisi targata Riccardo Rossi di adibire la struttura dell’ ex delegazione comunale al quartiere Casale a Centro di accoglienza per immigrati.

Un aspro faccia a faccia tra le forze di maggioranza e opposizione, sulle testate giornalistiche, i social, che ha avuto poche ore fa il culmine nel dibattito all’ interno del Consiglio Comunale, in un pomeriggio in cui non sono mancate tra l’ altro dure accuse.

Maggioranza e opposizione che hanno ribadito le proprie posizioni, anche se bisogna specificare che il M5S ( rappresentato nell’ Assise Comunale da Gianluca Serra, Tiziana Motolese e Paolo Delle Grazie) non ha partecipato alla votazione sulla richiesta di revoca della delibera presentata dall’ intero fronte di Centro Destra.

Particolarmente duro l’intervento del Consigliere Comunale di Fratelli d’ Italia e Vice Presidente del Consiglio Comunale Massimiliano Oggiano, che chiama in causa l’ Assessore Comunale alle Politiche Sociali Roberto Covolo. “ Una vicenda che va approfondita, per conoscenza soprattutto dei cittadini brindisini, e non solo per una decisione dell’ Amministrazione Comunale e una delibera che evidenziano anomalie. Chiedo all’ Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Rossi se è a conoscenza del fatto che il proprio assessore alle politiche sociali Roberto Covolo, sia il Vice Presidente del Consorzio Nuvola, costituito in sostanza da Cooperative che operano e lavorano per conto del Comune . Cooperative che lavorano nel contesto dell’ accoglienza degli immigrati, cosa legittima, ma non è questo il punto. Il fatto da evidenziare e da valutare è praticamente la posizione di incompatibilità dell’ assessore Covolo, che risulta( chiunque può andare a verificarlo, attraverso una visura camerale) dunque amministratore di un Consorzio di Cooperative finanziate dal Comune di Brindisi. Senza girarci intorno, l’ assessore Covolo è contemporaneamente Controllore e Controllato”.

Dichiarazioni piuttosto gravi e pesanti, che hanno immediatamente provocato forti polemiche, la minaccia di querela da parte dell’ Assessore Roberto Covolo, un duro botta e risposta tra Massimiliano Oggiano e il Sindaco Rossi e la sospensione per qualche minuto del Consiglio Comunale.

“ E’ chiaro che prima o poi, quando naturalmente lo riterrà opportuno, l’ assessore Covolo dovrà chiarire in Consiglio Comunale la propria posizione. Altrimenti, dovrà dimettersi “ – ha proseguito Massimiliano Oggiano.

Da segnalare, tra gli altri, l’ intervento del candidato sindaco della coalizione Fronte Moderato- Forza Italia Roberto Cavalera : “ probabilmente, il sindaco Rossi non ha ancora in mente cosa vuol dire fare il primo cittadino di Brindisi, lui che per tanti anni è stato sui banchi di opposizione. La Democrazia Partecipativa la si dimostra con i fatti e non con le parole, e stando attenti a quello che si fa e si decide”.

Ma, come prevedibile, la maggioranza di Centro Sinistra non è stata a guardare, ed ha replicato alle forze di opposizione attraverso interventi che hanno voluto sottolineare “gli atteggiamenti razzisti e strumentali delle forze di opposizione che non hanno capito, o fanno finta di non capire, il nobile spirito della decisione dell’ Amministrazione Comunale”.

Insomma, se si fa riferimento all’ assemblea pubblica organizzata dal sindaco Riccardo Rossi e alla raccolta firme organizzata dalle opposizioni di Centro Destra ( le stime ufficiali, tra l’ altro confermate dallo stesso Consigliere Oggiano, parlano di circa 2100 firme già depositate all’ ufficio di protocollo del Comune), sembra proprio una città “ spaccata in due”. Mentre parecchie famiglie brindisine sono sempre più in grande difficoltà e le vertenze occupazionali sono ormai all’ ordine del giorno.

Concetti del resto ribaditi anche dall’ intervento del Sindaco Riccardo Rossi , che si sofferma sulla “presenza di derive razziste”. “ E’ inutile negarlo, sono comparse in città segnali e scritte molto preoccupanti, e non voglio assolutamente accusare le forze di opposizione. Scenari che offendono e non fanno bene alla nostra città”.

Alcune Video Interviste sono allegate al seguente articolo. Per la cronaca, l’ ordine del giorno presentato dal Centro Destra è stato respinto, con 21 contrari e 8 favorevoli : non hanno partecipato al voto i consiglieri del M5S.

FOTO DI MARCELLO ALTOMARE.