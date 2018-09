BRINDISI.IN_CHIOSTRI 2018 IV edizione libri – gusti e storie Il potere dell’immaginazione

Martedì 18 settembre, alle ore 10.00, in Palazzo di Città (Sala della Giunta), si svolgerà la conferenza stampa di presentazione di IN_CHIOSTRI 2018, evento organizzato dall’Associazione Diecieventot to – Manifesto per la Cultura e dalla sezione di Brindisi della Società di Storia Patria per la Puglia col patrocinio del Comune di Brindisi e il concorso di enti, istituzioni culturali, associazioni e scuole della città.

L’edizione 2018 di IN_CHIOSTRI intende approfondire, a 50 anni da quella “stagione”, i tanti volti, aspetti ed espressioni, nonché i riflessi negli anni che seguirono, del Sessantotto. Stagione di imprevedibili e inaspettate dinamiche socio culturali che cambiarono alla radice i “segni e le espressioni” dei costumi, dell’economia, della comunicazione, della politica, delle arti, delle fedi, dell’organizzazione della vita quotidiana e sociale.