Francavilla Fontana (Br).Esposto-denuncia penale depositato alla Procura della Repubblica di Lecce e a quella di Brindisi controVerrascina, Cantele e Manni per le dichiarazioni rese il 6/9/2018 in Commissione Agricoltura nel corso della indagine conoscitiva sulla Xylella

Il Centro di Documentazione ha sporto denuncia penale nei confronti dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Franco Verrascina (di Agrinsieme – Cia, Confagricoltura, Copagri – nazionale, Gianni Cantele, Coldiretti Lecce e Enzo Manni della Coop. di Racale per le dichiarazioni rese innanzi alla Commissione Agricoltura della Camera nell’ambito della indagine conoscitiva sulla xylella.

Si tratta di affermazioni terroristiche tese a ingenerare paura ed allarme sociale per avallare l’emergenza posta a base della richiesta di azioni immediate e drastiche. Il tutto in nome della scienza ma solo a parole poiché in realtà costoro prescindono da dati e da basi scientifiche e statistiche.

I signori di Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Copagri non hanno spiegato come possano parlare di avanzamento della batteriosi anche oltre i confini della Puglia senza disporre e senza citare alcun riscontro. Infatti i campionamenti nella nuova area di contenimento (spostata dalla provincia di Brindisi e Taranto est all’area della provincia di Bari est e della provincia di Taranto ovest) non sono ancora nemmeno iniziati per cui non si dispone di dati su di una possibile diffusione del batterio in area indenne. Ma non si può parlare di diffusione della batteriosi neanche nella ex area di contenimento (dal 27/06/2018 per l’U.E. area infetta, come la provincia di Lecce, come da provvedimento di recepimento del direttore dell’Osservatorio delle Piante della Puglia del 06/08/2018) poiché in provincia di Brindisi e nell’area orientale della provincia di Taranto, i campionamenti 2017/2018 hanno riscontrato solo 3.058 piante infette su 169.124 alberi controllati ovvero l’1,8% di alberi colpiti dal batterio. Un dato non molto diverso da quello emerso col campionamento di ulivi del biennio 2014/2015 che, sempre nell’area cuscinetto (Brindisi/Taranto est) ma insieme a campioni dell’area infetta (provincia di Lecce) su 25.516 ulivi controllati, solo 612 hanno registrato la presenza del batterio nei vasi linfatici. Parliamo sempre di una presenza del 2,4% sul totale degli alberi. Ed in perfetta linea con i controlli su 12.109 campioni dell’aprile 2014nel corso dei quali sono risultati positiv, cioè hanno evidenziato la presenza del batterio xylella, 242 alberi ovvero l’1,99% del campione.

Oggetto dell’esposto denuncia è il procurato allarme (art. 656del C.P.) con danno all’ordine pubblico economico con l’aggravante di essere consumato in associazione tra loro per finalità a delinquere atteso che scopo delle richieste emergenziali è quello di far passare la gestione ed il controllo dell’areale olivicolo per il tramite degli Organismi Produttivi di filiera olivicola giungendo, cosa che si prospetta come un affare lucroso, a gestire sia le quote di produzione, sia le produzioni e sia l’Aiuto annuale AGEA della PAC, cioè la c.d. integrazione che sino ad oggi sono andati in forma diretta e disaccoppiata ai produttori agricoli olivicoli mentre, mercé lo stato di emergenza, in via obbligatoria andrebbero in via accoppiata (con la certificazione della quantità prodotta) e pagamento indiretto, per il tramite delle O.P. della filiera olivicola. Né Cantele, né Manni insieme alla maggior parte dei sindacalisti agricoli salentini pro-emergenza xylella, non nascondono di essere proprio – guarda caso – responsabili e gestori di O.P. olivicole.

Ma quando sarà chiaro che non vi è una diffusione della batteriosi verso ovest, i suddetti potranno essere accusati anche di disastro ambientale e paesaggistico per tutti gli alberi di ulivo che dovessero essere – speriamo di no – sradicati dopo il 27/06/2018 poiché, come hanno detto il commissario del C.R.E.A., dott. Parlato, ed il direttore del C.N.R. di Bari, dott. La Notte, lo sradicamento degli ulivi infetti, in quanto fonte di inoculo, ha un senso solo ed esclusivamente in un contesto in cui si intraveda una espanzione della batteriosi. Ma, ci chiediamo a questo punto, perché si insiste ancora oggi a voler sradicare gli alberi di ulivo in provincia di Brindisi e di Taranto, se non esiste nessuna evidenza e prova che la batteriosi stia avanzando?

Il Centro di Documentazione Anti-Bufalite ringrazia espressamente il presidente della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Filippo Gallinella per l’egregio lavoro di informazione e approfondimento che sta svolgendo, per la prima volta da cinque anni a questa parte a cura di una Istituzione nazionale, con le audizioni per l’indagine conoscitiva sulla situazione della xylella in Puglia. E’ grazie a queste che stanno emergendo le contraddizioni che impediscono di agire per risolvere il grave problema.

Per il Centro di Documentazione

f.f. Antonio de Franco, segretario del Coordinamento