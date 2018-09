Asl Brindisi,APPELLO AI DONATORI: SERVE SANGUE AL PERRINO

L’emergenza estiva non è ancora terminata e il Centro Trasfusionale di Brindisi comunica che le scorte di sangue stanno nuovamente diminuendo. Invitiamo chiunque sia nelle condizioni di donare a presentarsi presso l’Ospedale Perrino appena possibile.

E’ necessaria maggiore costanza da parte dei donatori per garantire il mantenimento del fabbisogno trasfusionale per i pazienti trapiantati, dializzati, leucemici e microcitemici, e pazienti domiciliari. A questo si aggiunge il fabbisogno dei reparti dell’Ospedale per interventi chirurgici in regime di urgenza.

Chiediamo di coinvolgere tutti i donatori, abituali e potenziali, per far comprendere che donare è un gesto di generosità che può salvare la vita di altre persone.

Per donare è necessario avere età compresa tra i 18 ed i 65 anni, peso maggiore di 50 kg e non aver assunto farmaci antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici ed antistaminici negli ultimi 15 giorni. Si può donare anche dopo aver fatto una colazione leggera un’ora prima del prelievo.

Per informazioni contattare il numero telefonico 0831 537274.

Qui i Centri Donazione Sangue

https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/centri-donazione-sangue

Ringraziamo in anticipo tutti colori che risponderanno all’appello.