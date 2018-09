BRINDISI.“ Apicoltura e Miele a Brindisi”.Incontro , sabato 22 settembre

L’ Ente di Formazione INPUGLIA, diretta da Teodoro Piscopiello , e “ APICOLTURA FORTUNATO” organizzano, sabato 22 settembre alle ore 18.00 presso la sede di INPUGLIA in Via Seneca 65, un incontro pubblico alla scoperta del mondo delle api e del miele, dal titolo “ Apicoltura e Miele a Brindisi”. Un mondo, per certi versi ancora “inesplorato”, che valorizza l’ agricoltura e le risorse umane.

Vi saranno gli interventi di Teodoro Piscopiello, Direttore INPUGLIA, Fabio Silvestre( Tecnico Veterinario , Presidente ARAP), Ernesto Fortunato ( Apicoltore locale), Oreste Pinto( Assessore alle Attività Produttive del Comune di Brindisi). E proprio Ernesto Fortunato, racconterà la propria esperienza di apicoltore, un’ irrinunciabile occasione per i partecipanti all’ evento di entrare maggiormente in contatto con una realtà che è parte “nobile” e integrante del nostro territorio.

In sostanza, anche una grande occasione di dibattito, esperienze comuni, confronto, in cui i temi evidenziati spazieranno dall’ Apicoltura in Puglia sino alla presentazione del Miele, passando per la Degustazione del Miele del Territorio.

Emblematiche e significative le riflessioni e considerazioni del Direttore INPUGLIA Teodoro Piscopiello .

“INPUGLIA ha organizzato questa iniziativa su uno dei più antichi mestieri dell’ uomo, l’ apicoltore, procurare sostanzialmente alle api ricovero e cure, e veglia sul loro sviluppo. In cambio, egli raccoglie una quota discreta del loro prodotto, consistente in miele, polline, cera d’api, pappa reale, propoli, veleno. Oggi, più di prima, l’ apicoltore svolge una funzione importante per l’ agricoltura e per l’ alimentazione. Eppure, nonostante tale consapevolezza, le api sono a rischio ; parlare di loro alle persone, adulti e bambini, informarli, è di vitale importanza. Coinvolgere in queste iniziative gli agricoltori, gli agronomi, i biologi, tutti coloro che possono partecipare all’ opera di divulgazione è tra i nostri compiti, contemporaneamente intendiamo far conoscere i prodotti locali, le nostre eccellenze e chi, da anni, si cimenta per tramandare questa arte. Iniziamo questo percorso sul miele e continueremo,con corsi di formazione, iniziative di informazione con gli agricoltori, con i nutrizionisti, con le scuole. Tra i progetti che abbiamo in cantiere, quello di realizzare a Brindisi una mostra permanente del miele e dei prodotti delle api, individuando un luogo dove organizzare concorsi ed eventi”.