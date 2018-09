BRINDISI.Al Marzolla, in attesa della Notte dei Ricercatori

Auditorium del Marzolla di Brindisi, ore 10.00 del 24 settembre: gli alunni delle classi terze, quarte e i rappresentanti delle quinte hanno incontrato la dott.ssa Claudia Massaro, tra i promotori/ divulgatori nelle scuole della “Notte dei Ricercatori”, che illustrato agli alunni come si svilupperà quest’anno l’iniziativa.

Si rinnova anche quest’anno, infatti, l’appuntamento annuale con “La Notte dei Ricercatori”, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea, che dal 2005 coinvolge migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei.

Un incontro col mondo della ricerca e confrontarsi con i ricercatori in Puglia: quest’anno sarà ancora più facile grazie al progetto europeo ERN-Apulia (UE-H2020-MSCA-NIGHT-2018, Grant No. 818783). Finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska Curie e coordinato dall’Università del Salento, il progetto coinvolge le università statali ed i principali enti pubblici di ricerca pugliesi: l’Università di Bari, il Politecnico di Bari, l’Università di Foggia, gli enti pubblici di ricerca CNR, INFN, ENEA, IIT, oltre all’IRCCS-DeBellis di Castellana Grotte ed il Museo MArTA di Taranto.

Le iniziative si svolgeranno venerdì 28 settembre a Bari, Brindisi (Cittadella della Ricerca), Foggia, Lecce, Taranto e Castellana Grotte (Bari). Diverse le modalità di divulgazione e partecipazione, numerosi i temi che riguarderanno: l’universo, il mondo subatomico, la biosfera, i beni culturali, le scienze umane e le tecnologie future. I siti presenteranno focus su attività caratterizzanti la ricerca nel territorio, tra cui nanotecnologie, biotecnologie, medicina personalizzata, aerospazio, agroalimentare, materiali per la sostenibilità, dieta mediterranea, archeologia.

I partecipanti potranno scegliere tra diverse possibilità di fruizione, quali visite a laboratori e musei, partecipazione a dibattiti su tematiche attuali, presentazioni e spettacoli divulgativi, ascolto della storia dei ricercatori pugliesi e delle loro scoperte, per comprendere meglio speranze, successi e difficoltà. Per i più piccoli, ma non solo, non mancheranno giochi scientifici e laboratori interattivi. Tutti potranno immergersi in coinvolgenti esperienze multisettoriali e visionare dal vivo o cimentarsi in prima persona con appassionanti esperimenti scientifici. Vi sarà anche l’opportunità di essere protagonisti in prima persona della ricerca tramite le iniziative di CitizenScience.

Professionisti ed aziende potranno interagire e conoscere la ricerca applicata, sviluppata nelle istituzioni e nei distretti pugliesi, visionando prototipi da laboratorio, e con l’opportunità di usufruire di uno spazio dedicato per confrontarsi su innovazione tecnologica o ricevere supporto per progetti di ricerca e sviluppo.

La Notte sarà come ogni anno l’occasione per divulgare, con linguaggio semplice e modalità coinvolgenti, la ricerca scientifica che quotidianamente si svolge nelle istituzioni di ricerca pugliesi, grazie alla passione di tanti ricercatori!