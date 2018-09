Sanità, Pellegrino: “Ringrazio il Consiglio per nomina nella conferenza permanente”

“Ringrazio il consiglio regionale per la fiducia accordatami. Spero di poter dare il mio contributo su un tema così delicato e impattante come la sanità. Un tema che tocca con mano i problemi dei cittadini”.

Così il presidente de La Puglia con Emiliano, Paolo Pellegrino, sulla sua nomina, deliberata dal Consiglio regionale della Puglia con 19 voti della maggioranza, a nuovo componente della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.

“Sono convinto che la conferenza, composta da autorevoli rappresentanti, anche degli enti locali – sottolinea Pellegrino – possa essere un valido organismo per confrontarsi e supportare la Regione in una sfida ambiziosa: garantire ai cittadini pugliesi un’offerta sanitaria all’altezza e in grado di innovarsi. Al tempo stesso, però, mi auguro che il governo regionale dia maggiore impulso alla conferenza con convocazioni e riunioni più frequenti”.