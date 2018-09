SNS Brindisi:Attivati i corsi di Bagnino di Salvataggio per la stagione corsale 2018-2019

Sono aperte, presso la Sezione Territoriale della Provincia di Brindisi della Società Nazionale di Salvamento di Genova, le iscrizioni al Corso Professionale per Bagnini di Salvataggio. Il corso avrà inizio nella seconda metà di ottobre.

Il Brevetto è un titolo Professionale valido a tutti gli effetti di legge, è titolo equipollente alla prova di nuoto e voga per il rilascio del libretto di navigazione (iscrizione nelle matricole della “gente di mare” – dp. Prot. n.° 4135556 del 17/06/1998 Min. dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Lavoro Marittimo e Portuale), è titolo di merito per l’arruolamento come VFP1 (DM 01/09/2004, art. 8), da diritto a crediti formativi per gli esami di Stato della Scuola Secondaria di 2° grado (DPR 23/07/1998 n. 323 art. 12 e DM n. 49 del 24/02/2000), inoltre può essere trascritto in forma permanente nei fogli matricolari del personale militare dell’Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e per il personale della Polizia di Stato. L’acquisizione del Brevetto di Bagnino di salvataggio offre possibilità di lavoro.

Il Brevetto abilita ambo i sessi, a partire da 16 anni, alla “professione” di Bagnino di Salvataggio lungo i litorali marittimi, le piscine, i fiumi e i laghi.

A seguito delle attuali norme legislative, durante il corso, oltre al Brevetto di Bagnino di Salvataggio, verrà rilasciata una certificazione di Esecutore BLSD (Basic Life Support Defibrillation) per Operatori Sanitari, finalizzata ad acquisire le tecniche di Rianimazione Cardiopolmonare con l’Uso del Defibrillatore semiautomatico esterno secondo le linee guida internazionali ILCOR. Il Corso sarà svolto da un Centro di Formazione Accreditato alla Regione Puglia. Un ulteriore vincolo alla necessità dell’utilizzo del Defibrillatore è stato sancito dalla Regione Puglia sull’Ordinanza Balneare 2017 che ha previsto l’obbligo dell’uso del defibrillatore in tutti gli stabilimenti balneari. Anche l’attestazione di Esecutore BLSD è titolo di merito per l’arruolamento nelle forze armate.

I Bagnini di Salvataggio sono dei professionisti del soccorso, altamente specializzati e in grado di organizzare e gestire il servizio pubblico di vigilanza e salvataggio in qualsiasi condizione.

Il Bagnino di Salvataggio è in grado di:

organizzare e gestire l’emergenza balneare in qualsiasi condizione;

operare per la tutela dell’ambiente naturale interessato all’attività balneare;

prevenire, promuovere, valorizzare, educare in tema di sicurezza balneare;

gestire i rapporti con le Capitanerie di Porto, il 118 e altre associazioni/enti ai fini della sicurezza della balneazione.

Il Corso di Bagnino di Salvataggio permette di acquisire le seguenti capacità e conoscenze:

tecniche di soccorso in acqua (mare, fiumi, laghi, piscine);

tecniche marinaresche (voga, ecc.);

nozioni di meteorologia;

tecniche di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare con l’uso del defibrillatore;

norme comportamentali per il bagnante;

norme legislative del settore.

La Società Nazionale di Salvamento a garanzia degli standard formativi ha acquisito la certificazione di qualità ISO 9001 dal R.I.NA. (Registro Italiano Navale) ed è membro dell’International Maritime Rescue.

Per informazioni ed iscrizioni 335.5860402 – pagina Facebook @snsbrindisi