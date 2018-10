Mesagne (Br).Yoga per eliminare la dualità tra corpo e mente.Riprendono i corsi al Circolo Cabiria

Giovedì 4 ottobre, presso Cabiria Circolo Arci in piazza Orsini del Balzo 9 a Mesagne (Br), riprenderà il via il corso di Zorba Yoga con il M° Enzo Di Monte. Le lezioni avranno luogo tutti i martedì e i giovedì dalle ore 18:30 alle ore 19:45.

Per chi si avvicina per la prima volta, sarà possibile frequentare la prima lezione di prova gratuita, occasione per conoscere quest’antica disciplina nata in Oriente con lo scopo di eliminare la dualità fra corpo e mente e che offre molteplici benefici sotto tutti gli aspetti del vivere giornaliero e nel percorso di crescita personale. Ai partecipanti si consiglia di indossare un abbigliamento comodo e di portare un telo e, se lo si possiede, anche un tappetino da palestra.

Prossime iniziative in calendario: sabato 6 ottobre: dalle ore 09:30 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, Open Day dell’Accademia di Cinema e Scrittura Creativa “Cinescript” durante il quale sarà possibile conoscere tutti i percorsi formativi e i docenti. Mercoledì 31 ottobrealle ore 23:00 partenza per viaggio in Sicilia (Taormina, Catania, Siracusa, Paizza Armerina, Ragusa, Noto, Messina), rientro domenica 4 novembre ore 22:00. Utimi posti disponibili.

Per info e prenotazioni riguardo tutte le attività di Cabiria: 327 4237720 o rivolgersi presso la sede del Circolo nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle 17:30 alle 19:30 o sulle pagine FB “Cabiria Circolo Arci-Ucca” e “Cine Script Accademia di Cinema e Scrittura Creativa in Puglia”