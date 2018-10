“Racconti e memoria dei luoghi”: venerdì a Torre Guaceto si dialoga sul paesaggio

È fissato per venerdì 5 ottobre alle ore 17 presso il centro visite di Torre Guaceto, Al Gawsit, a Serranova, il dialogo dal titolo “Racconti e memoria dei luoghi”.

Un incontro finalizzato all’analisi del ricordo del territorio custodito dalla comunità locale e alla formulazione dell’idea del paesaggio futuro. L’evento si sviluppa nell’ambito del progetto LandXcape, sostenuto dalla Regione Puglia, assessorato alle Industrie Culturali e Turistiche, attraverso i Poli Biblio-Museali di Lecce e Brindisi e attuato da Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con Biennale dei giovani Creativi d’Europa e del Mediterraneo (BJCEM), a valere sulle risorse FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), Puglia 2014 – 2020, Patto per la Puglia, Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”. LandXcapes nasce da un’istanza del territorio con la spinta delle associazioni di categoria e di tutti gli stakeholders del mondo dell’agricoltura, del turismo verde, dell’artigianato, dell’ambiente.