BRINDISI.UNHRD e OdG Puglia organizzano seminario di formazione (4 crediti formativi)

In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, la Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD) di Brindisi organizza, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Puglia, una mattinata di aggiornamento professionale gratuito con il riconoscimento di 4 crediti formativi su:



“Comunicare la fame nel mondo, le crisi umanitarie e

il ruolo globale della Puglia nella risposta all’emergenze”

Martedì, 16 ottobre 2018

Base UNHRD Brindisi

c/o ex base USAF, SP96, ex SS16 San Vito dei Normanni, km 906.7

L’evento prevede una parte teorica dalle 9.30 alle 11 e successivamente una visita alle strutture della base con conclusione alle 12.30. I relatori includono sia giornalisti professionisti con esperienza diretta nelle operazioni umanitarie, sia esperti del settore. È previsto un saluto del Sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, e la sua partecipazione alla visita della Base.

Per iscriversi è necessario accedere alla sezione ‘Corsi ODG’ del portale S.I.Ge.F filtrando per titolo o comune; in alternativa, una volta effettuato l’accesso, cliccare sul seguente link: https://bit.ly/2OpAfdR. Le iscrizioni scadono il 15 ottobre 2018.

Per facilitare le procedure organizzative interne, una volta effettuata l’iscrizione è necessario comunicarla anche all’indirizzo: andrea.tornese@wfp.org.

Perché la Base UNHRD delle Nazioni Unite di Brindisi

Con la Base UNHRD di Brindisi, la Puglia guarda al mondo e alle sue crisi umanitarie da una prospettiva insieme locale e internazionale. Il seminario si rivolge ai giornalisti ed agli operatori dell’informazione – locali e non solo – e, attraverso l’illustrazione delle attività della base UNHRD e del World Food Programme (WFP) e dei temi legati alla Giornata mondiale dell’alimentazione, si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti più utili ai diversi mezzi di informazione (carta stampata, tv, radio, web, social media) per analizzare le emergenze umanitarie globali e comunicarle ad un pubblico locale.

Si invitano i colleghi giornalisti a diffondere l’evento all’interno delle proprie redazioni e a quanti nei media possano essere interessati.

Scheda dell’evento

ORARIO:

9.30 – 13.30

PROGRAMMA

9.30 – 11.00

• Introduzione sulle attività della Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD) e del World Food Programme (WFP) e la centralità della Puglia nel contesto della risposta alle emergenze

• Fame e conflitti, come raccontare il circolo vizioso che lega le maggiori crisi umanitarie globali

• Le crisi umanitarie, la risposta alle emergenze e i nuovi strumenti di comunicazione

11.00 – 11.15

• Coffee break

11.15 – 12.30

• Visita delle strutture della base UNHRD guidata da esperti del settore

RELATORI:

• Vichi De Marchi, giornalista professionista, esperta di temi umanitari ex portavoce per l’Italia del World Food Programme (WFP) delle Nazioni Unite

• Andrea Tornese, giornalista professionista, responsabile della comunicazione e responsabile rapporti con la stampa della Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD) di Brindisi

• Annette Angeletti, Information Management Officer di UNHRD, ha partecipato a numerose missioni sul campo