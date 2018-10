Uici, Martedì 16 Ottobre a Brindisi la Giornata Nazionale del Cane Guida

Si svolgerà Martedì 16 Ottobre pv a Brindisi la Giornata Nazionale del Cane Guida. L’appuntamento è fissato alle ore 09,00 presso Piazza Vittoria con la presentazione della giornata alla stampa ed alle autorità locali. Saranno presenti Antonella Cavallo (componente commissione nazionale Cani Guida), Angelo Carasca (delegato territoriale Cani Guida), Luigi Iurlo (Presidente regionale UICI Puglia) e Michele Sardano (presidente territoriale UICI Brindisi).

Per l’occasione gli amici a quattro zampe ed i loro padroni avranno modo di fare una passeggiata culturale con un team composto dalla prof.ssa Giovanna Bozzi, Segretaria nazionale dell’ANISA e dai suoi studenti del Liceo Artistico “E. Simone” dell’ISS “Marzolla Leo Simone Durano” di Brindisi, presso alcuni luoghi del Patrimonio Culturale della città.

Promosso dall’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti Consiglio Regionale Puglia e organizzata dall’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti Sezione territoriale di Brindisi, l’evento ha i patrocini di Comune di Brindisi; Provincia di Brindisi; Regione Puglia; ISS “Marzolla Leo Simone Durano” di Brindisi ed ANISA, Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte.

L’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti sezione territoriale di Brindisi è in via Santa Margherita, 21 e resta a disposizione per informazioni telefonando al numero 0831.526105, scrivendo all’indirizzo e-mail: uicbr@uiciechi.it, o consultando il sito web all’indirizzo www.uicibrindisi.it o la pagina Facebook UICI Brindisi.