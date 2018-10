BRINDISI.Importante seminariodi formazione per giornalisti alla Base Umanitaria “Come affrontare la fame nel mondo e le crisi umanitarie”. Come fare il “giornalista a tutto campo”.Foto e videointerviste

Cooperazione internazionale, solidarietà, servizi e interventi umanitari. Elementi condensati , da anni, nelle attività della Base Umanitaria UNHRD di Brindisi, che deve essere maggiormente conosciuta dalla comunità e le stesse istituzioni, attraverso una giusta e corretta informazione.

Per questo, martedì 16 ottobre, si è tenuto proprio presso la Base UNHRD sulla SP 96 verso San Vito dei Normanni, un seminario di formazione per giornalisti organizzato in collaborazione con l’ Ordine dei Giornalisti pugliese, dal titolo “ Comunicare la fame nel mondo, le crisi umanitarie e il ruolo globale della Puglia”.

Tematiche importanti, a cui gli organi di informazione devono dare la massima attenzione. Ecco perché la nutrita presenza dei giornalisti ( emittenti televisive, carta stampata, testate on line) è stata emblematica, sicuramente, di una consapevolezza che può essere portata avanti grazie ad un’ interlocuzione con i dirigenti e rappresentanti della Base UNHRD.

Relatori di alto livello : Vichi De Marchi ( giornalista, esperta in temi umanitari); Andrea Tornese ( giornalista, responsabile della comunicazione Base UNHRD, di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite), Claudio Ciavoli ( giornalista di Repubblica.it).

“ Un giornalista, parallelamente agli strumenti a disposizione e nel limite del possibile, deve essere a tutto campo, sapendo cogliere sia l’ informazione a livello locale che quella riguardante le vicende umanitarie internazionali. Siamo qui oggi in una bella realtà che vuole continuare sulla strada della sinergia con le istituzioni locali e il rapporto con la comunità. E i giornalisti, brindisini, pugliesi e non solo, possono fare la loro parte “.

Parole eloquenti, da seguire, quelle di un giornalista di grande livello e impegno come Claudio Ciavoli.

Foto di Marcello Altomare.

VIDEO INTERVISTE