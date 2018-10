BRINDISI.L’Amministrazione Comunale di Brindisi diffida Versalis, anche e soprattutto alla luce dell’ultimo episodio di accensione torcia avvenuto lo scorso 18 settembre.INTERVISTE e il testo completo della diffida

Ma è una vicenda che ormai dura da molti anni.

Alcuni giorni fa il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e i rappresentanti dell’ Amministrazione Comunale avevano avuto presso Palazzo di Città un incontro con i vertici Versalis per avviare un percorso sinergico e costruttivo sulla tutela ambientale del Sito brindisino e il Piano Investimenti.

Ora, il Comune di Brindisi diffida ufficialmente Versalis ( attraverso una nota di diffida trasmessa al Prefetto di Brindisi, alla Procura della Repubblica, il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Puglia, Provincia di Brindisi – Settore Ambiente, ISPRA, ARPA PUGLIA e Brindisi, ASL Brindisi), alla luce anche e soprattutto dell’ ultimo episodio avvenuto lo scorso 18 settembre, relativo all’ ennesima sfiammata della Torcia e quindi del blocco compressore.

Episodio che, secondo il Sindaco Riccardo Rossi( in conferenza stampa, insieme all’ Assessore Regionale all’ Ambiente Roberta Lopalco) e quanto evidenziato nella diffida, presenta diverse irregolarità e anomalie. Irregolarità, anomalie, mancanza di dovuti controlli e verifiche, tra l’ altro evidenziate in una relazione dettagliata da parte dell’ ARPA.

Insomma, il primo cittadino è determinato a portare avanti precise richieste che, del resto, non fanno altro che completare un percorso di battaglie sul versante della tutela dell’ ambiente e della salute dei cittadini consolidate dal movimento da lui costituito ( Brindisi Bene Comune). Sì,perché, checché ne dica qualcuno , di questo parliamo, dei punti interrogativi sempre presenti sulla salute e l’ ambiente che, in ogni caso, devono essere al centro dell’ attenzione di una politica industriale.

Una vicenda che ormai si trascina da diversi anni, quelle continue e anomale accensioni di torce dal sito industriale brindisino, anche di notte. E’ scritto nella nota di diffida che è stata consegnata agli organi di stampa( in allegato il testo completo) nel corso della conferenza stampa tenutasi in sala giunta : “ Nell’ attualità si rileva che le frequenti accensioni delle torce di emergenza rendono estremamente cogente il tema dell’ efficientamento dell’ impianto, al fine di evitare il sistematico ripetersi di eventi transitori, che per loro natura dovrebbero restare episodici e che, invece, sono divenute sistematiche espressioni di guasti di sistema, sovente non previsti “. L’ Amministrazione Comunale invita Versalis “ ad attivarsi nel più breve tempo possibile per intraprendere ogni azione necessaria e in ogni caso entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della diffida”.

In caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente diffida , “ l’ Amministrazione procederà ad ulteriore disposizione volta ad intimare la cessazione delle fonti inquinanti afferenti al medesimo impianto”.

Questi solo alcuni passi importanti di una decisione dell’ Amministrazione Comunale che, statene certi, farà anche discutere. Vicenda che, inevitabilmente( ma non lo si scopre certamente in queste ore) coinvolge anche i risvolti di natura occupazionale.

Vedremo quali saranno le risposte ed azioni di Versalis, da fornire soprattutto alla comunità brindisina che continua ad essere preoccupata.

Diffida versalis

Foto e video di Marcello Altomare.