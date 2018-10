UDC Brindisi:Soddisfatti al 50% per la maggiorazione del Carburante agricolo.

Date le condizioni climatiche, del forte caldo che ancora in questi giorni persiste sul nostro territorio e la mancanza di piogge, stavano rendendo sempre più difficoltoso e molto oneroso il proseguo dei regolari lavori in agricoltura, con il rischio di non avere un prodotto finito che sia di ottima qualità. E’ stato richiesto da più parti, associazioni di categoria, da Consiglieri Regionali e dalla Direzione UDC Barletta Giovanni e Raffaele Iaia.

Finalmente la Regione Puglia tramite il suo Dirigente di Sezione e Coordinamento, con atto dirigenziale n. 67 del 5 ottobre ’18, concede alle aziende agricole pugliesi la maggiorazione fino al 50% del concesso 2018 per le colture da vite da tavolo e da vino, olivo ed arboricoltura da frutto per le operazioni relative ai trattamenti fitosanitari e lavorazioni del terreno.

Tale provvedimento nell’immediato darà la possibilità agli agricoltori, imprenditori agricoli ecc. di presentare la relativa pratica, per il tramite delle associazioni di categoria, presso i competenti uffici comunali .

Spiace evidenziare che detto provvedimento esclude le colture orticole e seminativi che non possono avere lo stesso supplemento previsto per fine 2018 dall’atto dirigenziale. Pertanto il territorio Brindisino ad alta vocazione ortofrutticola e buona parte dell’agro di Mesagne e San Pietro V , saranno in pochi ad essere beneficiati da questo provvedimento.

Per detta categoria sono piccoli ma importanti benefici per effettuare le dovute lavorazioni supplementari e la relativa irrigazione di soccorso per assicurarsi un prodotto migliore ed un reddito dignitoso dopo tanto lavoro e costi sostenuti.

La direzione UDC Brindisi