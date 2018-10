Puglia.Attacchi M5S a Loizzo, Pellegrino: “Toni intollerabili. Nel prossimo Consiglio chiedano scusa al presidente”

“Evocare a mezzo stampa e tramite i social “reazioni durissime” contro il presidente Loizzo, mi rabbrividisce. Perché sono toni e termini che evocano pagine buie della nostra storia. E sono ancor più gravi se a pronunciarli è una forza politica democraticamente eletta.

Ma che evidentemente fa ancora fatica a imparare la grammatica della politica, dimenticando che la legittima contesa elettorale non deve mai sfociare in attacchi personali e nella minaccia di rappresaglie e ritorsioni. Per questo, a nome di tutto il mio gruppo consiliare, esprimo la più totale e incondizionata solidarietà al presidente del consiglio regionale Mario Loizzo, garante imparziale dell’aula e delle istituzioni”.

Così il presidente de La Puglia con Emiliano, Paolo Pellegrino, sugli ultimi attacchi del M5S per la composizione della VII Commissione regionale.

“Io ho partecipato a quella seduta – spiega Pellegrino – e più volte il presidente Loizzo, come un qualunque buon padre di famiglia, si è appellato al buonsenso dei colleghi grillini invitandoli garbatamente a rinunciare a un seggio. E non per chissà quali inciuci e reconditi accordi politici, ma per un motivo semplice: liberare un posto per garantire la rappresentatività di tutte le forze politiche di opposizione trattandosi di una commissione nella quale si discute di riforme e di legge elettorale, cioè di temi che riguardano tutti i partiti. Ma i colleghi pentastellati hanno opposto un muro invalicabile rifiutando ogni forma di confronto e di dialogo”.

“E trovo ignobile – conclude Pellegrino – addebitare al presidente Loizzo metodi fascisti con tanto di fotomontaggio social che ha il solo scopo di gettare fango sulle istituzioni e di fomentare questo insopportabile odio. Mi auguro che nel primo consiglio regionale utile, l’attuale capogruppo del M5S intervenga pubblicamente porgendo le sue scuse al presidente del Consiglio”.