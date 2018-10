BRINDISI.Oggi l’ elezione del nuovo Presidente della Provincia tra problematiche e patate bollenti

Oggi i Sindaci e Consiglieri di venti comuni del territorio brindisino sceglieranno il nuovo Presidente della Provincia, in lizza il primo cittadino brindisino Riccardo Rossi e quello di San Pietro Vernotico Pasquale Rizzo. Chi vincerà avrà di fronte, ad esempio, la “ patata bollente” Partecipate.

Ci siamo, oggi i Sindaci e Consiglieri di venti Comuni del territorio brindisino eleggeranno il nuovo Presidente della Provincia. In lizza, per il Centro Sinistra il Sindaco di Brindis Riccardo Rossi e per la coalizione di Centro Destra il primo cittadino di San Pietro Vernotico Pasquale Rizzo.

Un appuntamento tanto atteso, dopo praticamente la fase di “ transizione” portata avanti dall’ avv. Domenico Tanzarella che, sino a nuove determinazioni, manterrà la carica di Vice Presidente, in un consesso che poi porterà all’ elezione dei nuovi consiglieri provinciali. E sicuramente un appuntamento atteso anche e soprattutto dai diretti interessati, ben consapevoli dell’ importanza e della responsabilità di presiedere un Ente alle prese con diverse e gravi problematiche.

E’ ormai chiaro, la Provincia di Brindisi, da diverso tempo, sta facendo i conti con gli effetti della “ famigerata” Riforma Del Rio, tagli e mancanza di fondi che hanno messo a serio rischio le attività e funzioni fondamentali. Uno scenario che, nonostante mille difficoltà, come ha ammesso il Presidente facente funzioni Domenico Tanzarella, “ ha portato l’ Ente Provincia a fare miracoli, facendo uscire fuori dal Bilancio di previsione 2018 – 2020 risorse per 32 milioni di euro”.

Inevitabilmente, chi prevarrà dalla contesa per la Presidenza della Provincia dovrà fare i conti con la vicenda Società Partecipate, e non solo la Santa Teresa. I lavoratori hanno praticamente già ricevuto la procedura di pre – licenziamento, visto la scadenza della Cassa Integrazione prevista per fine dicembre e in attesa di soluzioni che ora non sono all’ orizzonte.

Una vicenda che dura oramai da quattro anni, tra tagli governativi, promesse della Regione Puglia non tradotte in fatti concreti, Task Force, sit in, riunioni, forti manifestazioni di protesta da parte dei lavoratori, stanchi e con l’ incubo di perdere definitivamente il posto di lavoro, attività mai ripartite.

Come detto, non solo vicenda lavoratori Santa Teresa. La Provincia di Brindisi ha ancora in piedi una vertenza con la Società Partecipata ancora in liquidazione ( da novembre 2010, quando l’ Ente era diretto da Massimo Ferrarese, la maggioranza era a trazione Pd – Noi Centro) Brindisi Pubblici Servizi Provinciali, che ha praticamente citato in giudizio la Provincia per un risarcimento economico a seguito dell’ interruzione dei Piani di Impresa e quindi delle attività. Una brutta e paradossale vicenda, che in questi anni ha visto interessi particolari e dovrebbe, a breve, avere una conclusione sotto il profilo giudiziario.

Una situazione lasciata in eredità da Ferrarese( lo ricordiamo, dimessosi dalla carica nell’ ottobre 2012) prima al Commissario Castelli, poi a Maurizio Bruno, che ha danneggiato soprattutto l’ ultimo lavoratore rimasto della Partecipata( gli altri sette transitarono, con accordo sindacale, nel settembre 2008, alla Santa Teresa), licenziato irregolarmente nel maggio 2013 ( mai ricollocato nella Santa Teresa e dimenticato) e a cui, tra l’ altro, il Giudice del Lavoro ha riconosciuto almeno un risarcimento economico mai avuto.

Il lavoratore continua a lottare, per la “ dignità del lavoro”, dopo tante promesse e un danno quasi irreversibile creato alla propria famiglia.