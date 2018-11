Mesagne (Br). Autunno, stagione di concerti. Domani sera il primo alle 20 nell’auditorium dell’ex-convento dei Cappuccini in via Reali di Bulgaria

Autunno, stagione di concerti. Domani sera il primo alle 20 nell’auditorium dell’ex-convento dei Cappuccini in via Reali di Bulgaria con il maestro Vincenzo Cipriani che porterà il suo ultimo lavoro discografico di composizioni inedite “At timesitis”.

Il pianista, organista, compositore è docente presso il Conservatorio di Matera in armonia e composizione jazz, ritmica della musica contemporanea ed ear training. Il cd “At timesitis” è prodotto e distribuito dall’etichetta Velut Luna di Padova con il sostegno di Puglia Sounds Record 2018-Regione Puglia-FSC 2014/2020- Patto per la Puglia-Investiamo nel Futuro. Cipriani, nella duplice veste di compositore e pianista, sarà accompagnato dalla sua band formata da Frank La Capra al basso elettrico, Francesco Rondinone alla batteria, Piero Massa alla viola e da Antonella Sgobio, vocalist. Si tratta di un lavoro pensato nel solco del jazz cameristico senza mai abbandonare il crossover style. Il cd si compone di dieci tracce inedite tra cui una canzone che ha dato il nome al disco (testo e vocalist Cinzia Tedesco) e dalla quale è stato prodotto un video clip prodotto da GG eventi & produzioni realizzato all’interno di una carrozza ferroviaria delle Ferrovie Appulo Lucane. Questa serata pensata per il pubblico come omaggio all’autunno apre la stagione concertistica che proseguirà con l’appuntamento di sabato 24 novembre nella Chiesa di San Giovanni Paolo II con Raffaele Casarano e Andrea Crastolla nell’ambito dell’iniziativa del Fair Saturday coordinata dall’istituto scientifico Isbem a Pisa e Mesagne. “Invitiamo a partecipare all’evento per conoscere un talento pugliese che si è fatto apprezzare nel mondo” ha sottolineato il direttore dell’IsbemAlessandro Distante che crede fortemente nel valore della musica.