Inaugurato sabato scorso a Brindisi lo Juventus Official Fan Club Andrea Agnelli.Grande emozione per il collegamento telefonico con Mariella Scirea, moglie dell’ indimenticabile Gaetano.Le Video Interviste.

Una serata densa di grandi emozioni, caratterizzata da tanto entusiasmo, passione, e la consapevolezza di un evento molto importante per la città di Brindisi e la Puglia. Un evento in cui, come accade puntualmente, il connubio tifo – squadra del cuore si consolida per creare qualcosa di speciale, in cui lo sport sovrasta indubbiamente gli affanni quotidiani, i problemi.

E’ tutto questo, in sostanza, il significativo messaggio inoltrato dall’ inaugurazione a Brindisi, sabato scorso, dello Juventus Official Fan Club Andrea Agnelli. Un evento attesissimo, visto che ( come risaputo) Brindisi è “ patria” del tifo juventino, per la squadra che domina il palcoscenico italiano da sempre( anche e soprattutto con i campionati vinti negli ultimi sette anni) e vuole trionfare in Champions League con il “ marziano” Cristiano Ronaldo.

Un club, una sede, che saranno punti di riferimento per la provincia brindisina, già in fibrillazione per tutte le iniziative che saranno avviate, tra cui naturalmente le trasferte e le partite per seguire la squadra del cuore.

Una folla immensa per un evento che dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, quanto la Juventus incida nel Paese , con molte iniziative portate avanti dai Centri di Coordinamento dei Club e il grande amore dei tifosi. Lo Juventus Official Fan Club Andrea Agnelli, nato da un’ idea dei nove soci fondatori: Stefano La Palma, Toni Muccio, Antony Bello ( il Presidente), Ferruccio Monno, Massimo Saponaro, Luigi Occhineri, Felice Pasimeni, Gianluca Alparone, Roberto Quarta

Tutti presenti a quella che è stata una vera e propria festa, in cui, tra l’ altro, c’è stata grande emozione quando ha preso la parola Vincenzo Giunta, “ storico” tifoso del Brindisi Calcio e della Juventus, vincitore di una “battaglia” per la vita, un vero e proprio guerriero. All’ iniziativa presente anche il referente regionale per la Puglia degli Juventus Official Fan Club Fabio Attimonelli, che ha ribadito l’ enorme soddisfazione per la nascita di “un club che avrà la massima attenzione da parte dei vertici dirigenziali bianconeri “.

Una bella serata che tra l’ altro è stata “l’ antipasto” della vittoria della Juventus in trasferta contro il Milan, una squadra che vuole regalare anche ai tifosi brindisini la tanto attesa vittoria in Europa. Una grande commozione e fragorosi applausi, quando è stato effettuato un collegamento telefonico con Mariella Scirea, responsabile dei Centri di Coordinamento e moglie dell’ indimenticabile Gaetano, bandiera juventina e della Nazionale.

Video Inteviste e Foto di Marcello Altomare