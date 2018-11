Fasano(Br).Una Delegazione FAI di Brindisi in collaborazione con l’Associazione Salam Ong/Abiti dal Mondo alla presentazione della collezione A/I 18 “Mille e una notte”.

L’evento si terrà in una location esclusiva come quella di Villa Damaso Bianchi – Minareto in collaborazione con il patrocinio di ADI Associazione per il Disegno Industriale/ Delegazione PUGLIA E BASILICATA.

> Dalle 9.30 alle 11.30 sarà possibile accedere al Minareto con visite guidate ad ingresso libero e contributo volontario. Non è necessaria prenotazione.

> Alle ore 12.00 Connie Valentini e Max Conte si esibiranno in un little concert che aprirà la sfilata alle 12.30. Un’occasione unica di visitare un luogo magico e di partecipare al fashion show dove fili, tessuti, canti e culture intrecceranno la storia da Oriente ad Occidente.