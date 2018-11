Puglia.Avvisi pubblici per spettacolo dal vivo e attività culturali. M5S: “Molte difficoltà segnalate dagli operatori. Serve tavolo tecnico”

Istituire un tavolo tecnico per risolvere le problematiche denunciate dagli operatori del settore dello spettacolo in merito all’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche e l’Avviso pubblico per le Attività culturali. È quanto chiedono i consiglieri del M5S Antonella Laricchia e Gianluca Bozzetti in un’interrogazione indirizzata all’assessore all’Industria turistica e culturale, Loredana Capone.

L’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche e l’Avviso pubblico per le Attività culturali, sono stati emanati ad aprile 2017; a giugno dello stesso anno la Giunta, tenendo conto di una serie di indicazioni migliorative arrivate dagli operatori, ha approvato delle modifiche agli Avvisi pubblici. Nel mese di novembre 2017 sono state pubblicate le graduatorie con l’aggiudicazione degli avvisi.

“Tanti operatori – spiegano i pentastellati – ci hanno segnalato difficoltà nella rendicontazione del 2017 a causa dei ritardi nella pubblicazione delle graduatorie, e l’impossibilità in soli due mesi di programmare l’attività del 2018. Per questo chiediamo all’assessore Capone se e come la Regione intenda risolvere la questione, chiediamo altresì l’istituzione di un tavolo tecnico per arrivare a un’intesa, viste le difficoltà tecniche anche in relazione ad alcuni parametri richiesti che, in alcuni casi, sembrano non compensarsi. Il sistema dello spettacolo della Puglia – concludono – costituisce un elemento fortemente aggregante dal punto di vista sociale e un fattore strategico sul piano socio-economico e della competitività dei territori. Non possiamo permettere che gli operatori vengano penalizzati a causa dei ritardi della Regione”.