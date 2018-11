La SP74 Mesagne–San Pancrazio Salentino attende da 10 anni. Bozzetti (M5S): “Regione e Provincia facciano presto”

E’ ancora senza risposta l’interrogazione presentata a giugno scorso dal consigliere del Movimento 5 Stelle, Gianluca Bozzetti, per chiedere alla Regione Puglia di sollecitare la Provincia di Brindisi affinché venissero terminati i lavori di ampliamento della Strada Provinciale n.74 “Mesagne-San Pancrazio Salentino”.

“Come al solito, quando si tratta di lavorare per migliorare la vita delle persone – commenta il consigliere Bozzetti – ci troviamo davanti al lassismo della Regione Puglia che, in questo caso, mette a rischio la sicurezza dei cittadini, dal momento che nei paesi coinvolti i mezzi di soccorso per raggiungere le strutture ospedaliere devono affrontare un percorso ad ostacoli tra deviazioni e paesi limitrofi. A questo si aggiungono i disagi per gli automobilisti e il pessimo spettacolo per i turisti”.



Gli interventi per l’ampliamento della Strada Provinciale sono iniziati nel 2008 e non sono stati ancora completati per una serie di problematiche riguardanti ritardi nel trasferimento dei fondi dalla Regione alla Provincia, la presenza di ostacoli lungo il percorso come ulivi e pali di sostegno della rete elettrica, nonché il ricorso al TAR presentato dalla seconda impresa in graduatoria nella gara d’appalto.

“Proprio per tutti questi motivi – continua il pentastellato – con l’ultima l’interrogazione presentata, avevo chiesto se l’ufficio competente della Regione avesse provveduto ad autorizzare l’espianto degli ulivi nel rispetto della normativa vigente e se fossero state stanziate alla Provincia le risorse economiche necessarie per il completamento dei lavori. Anche la Provincia di Brindisi ha grosse responsabilità per questo enorme ritardo ed è bene che il neo Presidente Riccardo Rossi intervenga quanto prima ed in maniera decisa, per dare un cambio di passo alla gestione dei lavori. Il problema è diventato ormai insostenibile, è inaccettabile che a distanza di 10 anni i lavori non siano ancora stati completati”.