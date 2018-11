“RAS 2018”. Seconda tappa nell’istituto “Flacco” di Brindisi. Ecco chi ha ricevuto altri riconoscimenti e attestati per Rassegna Azzurro Salentino

Teatro del secondo appuntamento con la cerimonia di consegna di riconoscimenti RAS, Rassegna Azzurro Salentino, manifestazione giunta alla decima edizione, è stato l’Auditorium dell’Istituto Flacco, Marconi, Carnaro di Brindisi.

Una iniziativa organizzata oramai da un decennio dall’Associazione culturale “Ulisse”, presieduta dal Cav. Uff. Angelo Ruggiero, in collaborazione con la Prefettura di Brindisi, e il sostegno di Confindustria, ANCE, Umana Venezia e Fondazione San Raffaele. Un evento che è accostato già da alcuni anni al concetto di legalità e alla diffusione dello stesso in tutto il territorio salentino, partendo proprio dalle scuole. Presenti in sala gli studenti dell’ultimo anno del loro ciclo di studi, con l’obiettivo di ricevere e diffondere il messaggio della cultura della legalità, principalmente al mondo giovanile e studentesco, motore dell’Italia del domani. I relatori e i premiati sono sati accolti splendidamente e amichevolmente dalla dirigente scolastica, prof. Clara Bianco, e da una rappresentanza del Consiglio d’Istituto.

Sono stati consegnati dei riconoscimenti e delle Menzioni d’Onore ad alcuni imprenditori e personaggi di spicco di Brindisi, Lecce e Taranto e alle loro attività di promozione del Grande Salento. Ha introdotto la cerimonia l’intervento di S.E., il Prefetto di Brindisi, Valerio Valenti, il quale ha ricordato l’importanza del rispetto della legalità, partendo proprio dal progetto “Corretti, non corrotti” sviluppato nelle varie scuole del territorio, attraverso il quale gli studenti sono entrati in contatto con chi la cultura della legalità la affronta ogni giorno con la propria dedizione al rispetto delle regole civili di uan comunità.

Erano presenti il Procuratore Capo della Repubblica di Brindisi, Antonio De Donno, il direttore di Confindustria Brindisi, Angelo Guarini, il Capitano dei Baschi Verdi, Alessandro Graziano, l’assessore alle attività produttive del Comune di Brindisi, Oreste Pinto, e tante altre autorità civili e militari.

Martedì prossimo, 27 novembre, è prevista l’ultima tappa di RAS 2018 presso la sede di Confindustria Brindisi con l’evento “salotto RAS”, per tracciare un bilancio dell’edizione 2018 e per indicare le novità per il 2019.

Ecco di seguito le eccellenze premiate in questa edizione: