Incontri di Archeologia” di Taranto Sotterranea” – Martedì 27 Novembre

A partire da Novembre 2018 riprendono gli “Incontri di Archeologia” di Taranto Sotterranea che, come accaduto durante lo scorso anno, vedranno protagonisti Professori Universitari, Funzionari di Soprintendenza e Ricercatori di varie parti di Italia che relazioneranno sui temi legati al Patrimonio Culturale, quali Archeologia, Architettura e Storia dell’Arte.

Si parte Martedì 27 con le ricerche archeologiche della Sapienza-Università di Roma presso l’acropoli di Saturo, Leporano (TA).

Le spiagge di Saturo, oggi frequentate per la bellezza del mare e la suggestione del panorama, incantarono anche chi più di due millenni fa approdò su queste coste dalla lontana Sparta per fondare una nuova città. Tutto ebbe inizio in quel lembo di terra racchiuso tra la baia di Porto Saturo e quella di Porto Perone, dove prima dell’arrivo dei Greci le popolazioni locali si erano già organizzate in piccoli villaggi. Durante l’incontro di martedì 27 novembre i membri dell’equipe di scavo della Sapienza Università di Roma, dal 2007 alla guida delle ricerche presso l’antica Satyrionsu concessione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Brindisi, Lecce e Taranto, ripercorreranno le tappe principali della storia dell’occupazione di questo importantissimo centro della Magna Grecia, dall’età del Bronzo fino alla frequentazione romana, presentando contestualmente anche i nuovi dati della campagna di indagine effettuata nell’ottobre del 2018 presso la cosiddetta Acropoli.

Dopo i saluti Istituzionali dell’Arch. Maria Piccarreta Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Brindisi, Lecce e Taranto interverranno Alessandro Maria Jaia, Professore Associato dei Topografia Antica del Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza Università di Roma, Chiara Maria Marchetti Archeologa Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza Università di Roma, Valeria Parisi Archeologa Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza Università di Roma.

Tema dell’incontro: “Le ricerche della Sapienza Università di Roma a Saturo (2017-2018): risultati e prospettive delle indagini archeologiche nel territorio di Taranto”.

Vi aspettiamo alle 17.30 del 27 Novembre presso l’area archeologica di Via Marche.