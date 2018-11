Erchie: 36enne del luogo deferito in stato di libertà, custodiva lo stupefacente in un mobile della cucina.

I Carabinieri della Stazione di Erchie congiuntamente con i militari della Compagnia di Intervento Operativo dell’11° Reggimento “Puglia” di Bari, al termine degli accertamenti hanno deferito in stato di libertà un 36enne del luogo per detenzione al fine di spaccio di stupefacente. L’uomo, in seguito a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 55 grammi di marijuana occultati in un mobile della cucina. Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.