BRINDISI.svolto domenica pomeriggio il convegno “ Una Mamma per Amica – l’emarginazione nell’ autismo “, organizzato da “Il Bene che ti voglio”, “Impresa Mamma”, l’ Ente Med Project.

Una forza, un coraggio, un esempio, un messaggio a chi soffre e non solo. Quello delle mamme, delle famiglie dei ragazzi e bambini autistici( ma si deve anche parlare di adulti con questa problematica) che non vogliono sentirsi soli, hanno bisogno del sostegno di tutti( istituzioni comprese) per andare avanti.

Chi soffre di autismo è come noi, non è solo problematica ma risorsa, da condividere con gli altri. In questi mesi, attraverso incontri, varie iniziative, una campagna di sensibilizzazione che si è dipanata a livello nazionale, l’ associazione “Il Bene che ti voglio” è stata protagonista di un messaggio che è stato lanciato, anche e soprattutto, alle istituzioni, tra cui l’ Amministrazione Comunale di Brindisi.

Una problematica di cui non si può non parlare, che ha fatto passi in avanti, sotto il profilo dell’ attenzione in ambito istituzionale, di una comunità che vuole sapere, ascoltare.

Fare sinergia e gruppo, è questo il messaggio trasmesso dalle realtà che domenica pomeriggio hanno organizzato a Palazzo Nervegna un convegno dal titolo “ Una Mamma per Amica – l’ emarginazione nell’ autismo “: Il Bene che ti voglio, Impresa Mamma, l’ Ente di progettualità sociale Med Project.

Un’ iniziativa che ha voluto rappresentare soprattutto una grande occasione di condivisione e confronto, a cui hanno tra gli altri partecipato il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, consiglieri comunali, il garante della Regione Puglia per la disabilità Giuseppe Tulipani, gente comune, rappresentanti di movimenti e associazioni .

La forza, il coraggio, la voglia di vivere ed andare avanti di mamme e genitori che ora più che mai vogliono condividere sofferenze, speranze, percorsi e progetti con la comunità e un’ Amministrazione Comunale sensibile a questa problematica e non solo. Come Stefania Rescio, che ha condiviso la propria esperienza, tra commozione e quel senso della speranza che non dovrebbe abbandonare nessuno, nonostante tutto.

Un convegno pensato e organizzato dall’ enorme impegno e sacrificio di risorse umane e personalità che sono dedite al territorio : l’ avvocato Francesca Bottazzo ( Presidente Impresa Mamma), Alessandro Cazzato ( Presidente Il Bene che ti voglio), l’ avvocato Alessandra Cuppone ( Presidente Med Project). Con testimonial d’eccellenza come l’ attore e doppiatore Marco Vivio( a tal proposito, da segnalare l’ enorme contributo fornito dalla Mevoli’ s Comunication ) e il significativo contributo della scrittrice Teresa Antonacci e la psicologa Anna Lenna.

Sinergia, sì come quella istituzionale che potrebbe essere davvero consolidata sull’ autismo tra l’ Amministrazione Comunale di Brindisi e la Regione Puglia, appunto rappresentata dal garante per la disabilità Giuseppe Tulipani. Incoraggianti le parole del primo cittadino Riccardo Rossi : “E’ una problematica che va assolutamente sostenuta, garantisco il massimo impegno da parte dell’ Amministrazione Comunale. E’ commovente ascoltare le esperienze e sofferenze di queste mamme e famiglie che non vanno lasciate sole. Stiamo lavorando, insieme alle associazioni e ad una cooperativa, al progetto di una sede che può essere un punto di riferimento sotto il profilo del coinvolgimento e della condivisione. E con il garante della Regione Puglia per la disabilità stiamo pensando ad un protocollo di intesa. Chi soffre, i bisognosi, i diversamente abili, sono al centro dei nostri pensieri”.

VIDEO e Foto di Marcello Altomare.