L MAGICO BORGO DI NATALE a Ceglie Messapica (Br).

Ecco che ritorna quel periodo dell’anno in cui ogni cosa sembra avvolta da una magica atmosfera: i profumi più intensi pervadono le cucine, luci e colori dipingono le città, vestendo a festa anche l’angolo più nascosto.



La città di Ceglie Messapica non poteva di certo perdere l’occasione di sfoggiare il suo vestito più bello, lasciandosi trasformare nel “Magico Borgo di Natale”. Questo il titolo dell’iniziativa a cura dell’Associazione Smile che prenderà il via sabato 1 e domenica 2 dicembre nel suggestivo borgo cegliese, dove non solo si snoderanno stand eno-gastronomici e mercatini natalizi – rispettivamente in Piazza Plebiscito e Piazza

Sant’Antonio – ma sarà possibile assistere ad un vero e proprio spettacolo a cielo aperto.

Nella prima serata, si entrerà nel vivo della festa con la Banda di Natale Ass. Giovani musicisti “A. Amico” che eseguirà pastorali natalizie, mentre Junko il Mimo saprà farsi notare tra la folla, raccontando storie senza

ricorrere alle parole. Ad intrattenere i più piccoli ci penseranno le simpatiche mascotte di Bing e Topolino

che si aggireranno per le strade, a disposizione per scattare bellissime foto ricordo.

In un’alchimia di giochi ed effetti di luce, un vero e proprio fiume in piena di artisti invaderà il magico borgo in entrambe le giornate, a partire da Dely De Marzo, maestro del fuoco, che riscalderà l’atmosfera con la sue performance mozzafiato: mentre in sottofondo suonerà una suggestiva musica dark, prenderanno vita incredibili evoluzioni, fontane di fuoco, pioggia di gocce infuocate, scintille strabilianti, sotto gli occhi infiammati dei presenti.

Piazza Plebiscito farà invece da cornice allo show sensazionale di Mago Maraldo, prestigiatore tarantino con una particolare propensione ad incantare i bambini, noto al grande pubblico per aver raggiunto alcuni Guinnes World Record, oltre ad aver partecipato, nel 2016, al programma TV Cultura Moderna condotto da Teo Mammuccari. Altro genere di magia è quella che avvolgerà il laboratorio-spettacolo della bella Fiocchettina, quando svelerà tutti i segreti per realizzare i suoi “Sospiri di Bolle” di sapone, partendo da

qualsiasi materiale da riciclo.

Bisognerà attendere domenica sera per assistere all’atterraggio della grande slitta di Babbo Natale che prenderà il volo dalla Chiesa di San Rocco alle ore 18, seguita a ruota dagli elfetti, mentre una spolverata di

neve imbiancherà i tetti del piccolo borgo. Passeggiando tra le mascotte di Lol e Unicorno, ancora musica

con i Mustacchi Bros, numeri uno nel coinvolgere i passanti, spaziando dalle sonorità swing e jazz ai grandi classici della musica italiana, e i simpatici musicisti della Elfo Band che faranno risuonare in città i tormentoni natalizi più belli di tutti i tempi.

Il tocco finale sarà dato sicuramente dall’incantevole accensione dell’albero di Natale in Piazza Plebiscito, alle ore 20, in contemporanea a tutti gli altri Comuni della Valle d’Itria, cui seguirà una fantastica sorpresa per piccoli e grandi.

Il magico borgo di Natale è un evento patrocinato dal Comune di Ceglie Messapica, a cura dell’Associazione Smile e del suo direttore artistico Manuel Manfuso che non sbaglia un colpo con le sue iniziative di successo in ogni angolo della Puglia.

INGRESSO GRATUITO

A cura dell’Associazione Smile – Organizzazione & Gestione Eventi & Smile CircuS – il Circo del Sorriso con patrocinio Comune Ceglie Messapica