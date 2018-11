Puglia.Commissione Criminalità. Barone: “Auspico il numero legale nella prossima seduta. Tanti i temi ancora da esaminare”

Rinviata per mancanza del numero legale la Commissione consiliare di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia. Si esprime in merito la presidente Rosa Barone.

“Dispiace che ancora una volta la Commissione sia andata deserta, perché sono tanti i temi ancora da affrontare. Oggi avrei presentato la relazione di fine mandato che, come avevo già detto, sarebbe stata fatta appena approvato il Testo Unico sulla Legalità. Un Disegno di legge di cui la Puglia si è dotata per la prima volta nella storia proprio grazie al lavoro della Commissione. A breve la Commissione sarà riconvocata e auspico che questa volta ci sia il numero legale anche perché sono ancora tante le iniziative da portare avanti per il contrasto alla criminalità organizzata in Puglia e per tenere sempre vivo il ricordo delle vittime della mafia”.