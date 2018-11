Puglia.Consorzi bonifica, Caroppo (LEGA): il PD vuole continuare a mettere le mani in tutte e due le tasche dei pugliesi

«Il PD vuole continuare a mettere le mani in tutte e due le tasche dei pugliesi per tenere in piedi quei carrozzoni inefficienti e clientelari che sono i consorzi di bonifica» commenta così il Consigliere Regionale Andrea Caroppo, segretario regionale della Lega, l’esito della riunione del gruppo PD regionale che avrebbe stabilito di non modificare la legge del 2007.

«La legge regionale sui consorzi, spacciata come rivoluzionaria novità da Emiliano e dai suoi, è uno strumento inutile, che perpetua lo status quo di vessazioni fiscali e di sprechi. Pur non eseguendo le opere di bonifica e di manutenzione periodica necessarie, i consorzi hanno chiesto e continuano ad esigere dai pugliesi tributi illegittimi e odiosi, costringendoli a impugnazione avvisi e cartelle innanzi alle Commissioni Tributarie oppure a pagare.

E se dalla tasca destra i pugliesi pagano tributi illegittimi, dalla tasca sinistra pagano i costi di mantenimento complessivo dei consorzi (compensi, consulenze, incarichi, ecc…): ora è chiaro – conclude Caroppo – perché il PD ed Emiliano vogliono continuare così?».