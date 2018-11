Basket femminile under 13, ancora un successo per la Polisportiva Bozzano Brindisi, che nei colori sociali e lo stemma della società rappresenta con orgoglio la città a livello regionale e nazionale.

Ancora un successo per la Polisportiva Bozzano Brindisi . L’ abbiamo detto anche in un recente articolo, sempre più una bella realtà, una “scuola di Sport” ma, anche e soprattutto, una “ scuola di vita”.

Ragazze di 13 e 14 anni che amano il basket, allenate e guidate da persone che uniscono passione, umiltà, dedizione, competenza, passione. Il Coach Rosaria Balsamo, il mental Coach Luciano Esperti, il Presidente Cristina Carone, lo “ storico” dirigente Nicola Binetti.

Insomma, un contenitore di percorsi sportivi e progettualità che, senza polemica, merita anche una maggiore attenzione da parte delle istituzioni e l’ Amministrazione Comunale. Come detto, una scuola di vita dove le famiglie portano il proprio contributo e sostegno, in una sinergia e simbiosi che, in ogni caso, dovrebbe penetrare nei valori fondamentali dello sport.

Un contenitore di giovani promesse del Basket, se pensiamo ad esempio ad Alessia Vitali, la giovanissima play convocata sabato scorso in un torneo Interregionale Puglia – Campania al quale hanno anche assistito dirigenti della federazione nazionale di Basket.

Intanto, continua il percorso nel campionato, con un’ altra vittoria( terza giornata) sul parquet brindisino del Palamelfi. Polisportiva Bozzano – LB Basket Lecce 99 a 21. Con il solito gioco lineare e d’attacco, l’ entusiasmo e la puntuale presenza del pubblico, il forte carico di emozioni e adrenalina trasmesso dai tecnici e dirigenti.

E quanto è bello vedere i colori sociali, con il relativo stemma della società, che rappresentano la città di Bindisi con orgoglio, a livello regionale e a livello nazionale.