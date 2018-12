BRINDISI,A teatro con Mamma e Papà Il Teatro Kopó inaugura la Stagione Ragazzi

Il Teatro Kopó lancia una iniziativa destinata ai più piccoli che non ha precedenti nella città di Brindisi. Dopo avere inaugurato la nuova location di Via Sant’Angelo e forte degli straordinari successi conseguiti, il teatro off più apprezzato in Puglia propone 4 spettacoli deliziosi, rivolti ai bambini ma che anche i loro genitori ameranno. Il filo conduttore della Stagione Ragazzi è la magia delle favole, dei racconti, di rappresentazioni fiabesche di mondi costruiti a misura di bambino.

Ci sono proposte originali ma anche due grandi classici della narrativa per l’infanzia. Dall’immaginazione alla partecipazione il passo è breve e dunque potrà anche succedere che i piccoli spettatori siano invitati ad interagire con chi recita sul palcoscenico. Coniugando il gioco e la leggerezza alla cultura teatrale di qualità – autentica stella polare del teatro Kopó – gli spettacoli proposti faranno ridere, sorridere e sognare i grandi e i piccoli, creando momenti di condivisione dell’esperienza artistica coinvolgenti per tutta la famiglia.

Il primo spettacolo si intitola L’incanto di Natale, in scena il 22 dicembre alle 17:30 e il 23 alle ore 11:30. Il nuovo anno si apre con Streghe, pozioni e una manica di mostri, il 12 gennaio alle 17:30 e il 13 alle ore 11:30. A febbraio, il 2 alle 17:30 e il 3 alle ore 11:30, arriva Il fantastico mondo di Pinocchio. Chiude la Stagione Ragazzi lo spettacolo In viaggio con Peter Pan, il 30 marzo alle 17:30 e il 31 alle ore 11:30.