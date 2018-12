BRINDISI.Da Libertango di Astor Piazzolla al violino di Francesca

Giuseppe Leonetti, proprietario della libreria “Itaca”, imbevuta di letteratura e salentinità, incontra Francesca con la musica del suo violino. La moderna sirena induce Giuseppe a salvare il siriano Nisrin di cui la giovane si è innamorata, facendogli fare il viaggio da Creta alla Puglia. Giuseppe muore.

Ma mette tutto a posto prima: lascia una lettera a Francesca, nella quale la ringrazia per averlo aiutato a guardare oltre il proprio ristretto orizzonte e la esorta a proseguire sui pontili, sul cammino della solidarietà. Leonetti, l’uomo comune, o , se preferiamo, l’eroe feriale. Tra i brani tratti dal libro e letti dagli alunni del Marzolla, la chitarra classica di Aldo Gargaro e Francesco Piccigallo, con le note di Libertango, le domande dei ragazzi, preparati dai Proff. Carluccio, Fedele, Paladino, che chiedono ad Antonio Rolli se si è ispirato a storie vere di migranti, come ha generato i diversi piani narrativi che si intersecano nel romanzo, se e come la scrittura giornalistica nutra quella narrativa, si è snodato il secondo appuntamento di “Letture al Marzolla”, rassegna di incontri con l’autore. Ieri è stata la volta di Antonio Rolli, appunto, con “Il mare traverso”. Ospiti della serata l’associazione “Migrantes” rappresentata dalla vicepresidente, Prof.ssa Sabina Bombacigno e dai migranti Greg ed Abdullaj, che hanno raccontato la loro storia; la scuola media Kennedy di Brindisi, rappresentata da alcuni alunni accompagnati dalla Prof.ssa Stefania Capeto; la scuola media Marzabotto, rappresentata dalla prof.ssa Fiorenza Leucci, che ha illustrato un bellissimo video sui migranti, realizzato dagli alunni della predetta scuola media. Ad accoglierli nell’atrio del Liceo Classico brindisino, divenuto per l’occasione nuova agorà per aedi moderni, il Dirigente Scolastico, Prof. ssa Carmen Taurino, il dott. Corsa, Presidente del Consiglio d’Istituto; i Proff. Martucci, Paladino, Del Prete, Fedele, Monteverdi. Intensa e fine per riferimenti filologici, analisi, collegamenti intra ed extratestuali l’introduzione de “Il mare traverso”, fatta dal Prof. Paladino, che non ha tralasciato il prototipo delle narrazioni di viaggi, con citazioni, ovviamente, in greco, dall’Odissea, nella quale pure il mare è “traverso” e Ulisse lo taglia, lupo di mare come Leonetti, sperimentando la paura. Che è poi la paura dei migranti, di quanti sanno, come Greg e Abdullaj, che avrebbero potuto non farcela.