PRECARI DEL SETTORE PULIZIE (SANITA’) – ROMANO: “CHIEDERO’ AD EMILIANO DI INCONTRARE I LAVORATORI”

“Domattina, prima della seduta del Consiglio regionale, chiederò al Presidente Emiliano di incontrare i rappresentanti dei lavoratori precari impiegati nelle pulizie del settore sanità della provincia di Brindisi”.

Lo afferma il Presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia Pino Romano dopo aver appreso che domani saranno presenti a Bari i lavoratori precari della Sanitaservice del settore pulizie per chiedere che venga bloccata la gara dell’Asl di Brindisi per affidare all’esterno tali servizi.

“In presenza di una sentenza del Consiglio di Stato – afferma Romano – i livelli apicali dell’Asl di Brindisi (per le leggi in materia di responsabilità patrimoniale) non possono assumersi la responsabilità di non procedere in direzione della indizione della gara. Occorre, pertanto, un chiaro indirizzo politico da parte della Regione Puglia per porre al riparo la governance dell’Asl brindisina e quindi per sbloccare positivamente la situazione. Simultaneamente si deve ragionare per giungere ad una interpretazione estensiva del decreto dignità finalizzato ad aggirare l’ostacolo. Ma è evidente che, per far questo, occorre coinvolgere direttamente il Governo nazionale. Solo in presenza di una assunzione diretta di responsabilità da parte di ciascuno si potranno evitare conseguenze negative per i lavoratori interessati”.