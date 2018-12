Puglia.Interventi Assistiti con gli animali, Pellegrino: “Mia legge sta dando i risultati sperati”

“Sono davvero orgoglioso di essere stato promotore della legge, approvata lo scorso 27 settembre 2016, sugli Interventi Assistiti con Animali. Una legge che regolamenta gli interventi con animali nell’ambito delle terapie usuali e che si struttura in tre fasi diverse.

L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita del bambino in un momento di grande sofferenza per aiutarlo a superare il dolore soprattutto psicologico. Questo del Policlinico di Bari è un esperimento assolutamente interessante perché è scientificamente provata la serenità del bambino nell’affrontare la malattia con un animale che offre stimoli positivi”.

Così il presidente de La Puglia con Emiliano, Paolo Pellegrino, che questa mattina è intervenuto al Policlinico di Bari per la tavola rotonda “Pet Care, lo stato dell’arte”, promossa dalla onlus APLETI (Associazione Pugliese per la Lotta contro le Emopatie e i tumori dell’Infanzia).

Pet Care è un progetto nato 7 mesi fa che ha curato 16 giovani malati oncologici dai 2 ai 19 anni grazie all’aiuto fondamentale di Megan, splendido Labrador di sette anni che regala ai piccoli pazienti, una volta a settimana, preziosi momenti ludici e di svago.

“Non posso non essere soddisfatto – ha sottolineato Pellegrino – perché questa legge, che inizialmente era partita in sordina, oggi sta avendo grande riscontro e grandi appezzamenti in tutta la Puglia. Mi auguro che la nostra Regione in futuro possa impegnare ulteriori risorse per potenziare queste discipline coerenti con una visione nuova della sanità che non è solo presidio della malattia ma perseguire il benessere delle persone svantaggiate. Auspico quindi che questa terapia con animali possa entrare nei Lea, i Livelli assistenziali di assistenza, come tutti gli altri presidi riabilitavi”.